Rayman 30th Anniversary Edition is nu uit!

Rayman is terug! Op 13 februari 2026 is de Rayman 30th Anniversary Edition uitgekomen. Je speelt hierin verschillende iteraties van de allereerste game, een prototype van Rayman, en je krijgt toegang tot een digitaal museum.

De originele Rayman-game die 30 jaar geleden voor het eerst verscheen op de PlayStation komt terug naar de moderne tijd in een 30th Anniversary Edition. Je kunt hierin de originele game spelen, een vroeg prototype van de originele game, verschillende alternatieve versies die op andere platformen zijn verschenen en vervolgens nog een digitaal museum met concept art en andere leuke informatie over de franchise.

Alle speelbare versies van Rayman in deze editie zijn voor de: PlayStation, Atari Jaguar, MS-DOS, Game Boy Advance en Game Boy Color. Het prototype dat nooit is uitgekomen, was bedoeld voor de SNES. De games zijn niet voorzien van een remaster of iets in die richting. Het is echt een collectie met oude games.

De game verschijnt vandaag al in digitale vorm, maar krijgt op 26 juni 2026 ook een fysieke uitgave.

Meer Rayman? Het tweede deel is inmiddels speelbaar via Nintendo Switch Online!