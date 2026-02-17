Review | Trust GXT542 Muta Batman Edition Controller

De Trust GXT542 is een draadloze controller met een strak design en een aantal toffe features. Deze controller behoort, net zoals de eerder geteste headset, ook tot de Batman collectie. Is deze controller de Batman naam waardig?

Een controller van 40 Euro die meerdere features bevat, verwisselbare onderdelen heeft en ook nog eens een tof design heeft? Dat is iets dat je alleen krijgt bij Trust. De Muta Wireless is een controller die op veel soorten apparaten werkt, die wat minpuntjes heeft maar het eigenlijk heel goed doet. Laten we daar wat dieper op in gaan!

Design en bouwkwaliteit

De Muta bestaat voor ongeveer 75% uit hergebruikt materiaal, wat een enorm tof initiatief is vanuit Trust. Maar, de bouwkwaliteit is ook nog eens vrij degelijk! Het is een controller die bestaat uit meerdere soorten materiaal, waaronder rubber rondom de handen en plastic rondom het middenstuk. Dit is een superfijne combinatie van materialen die goed is afgestemd op hoe de controller in de hand ligt.

Kijken we naar design, dan zien we een strak ontworpen controller met zwart- en grijstinten, het bekende Batman logo én dezelfde gele accenten die we zien op de headset. Ik vind deze controller dan ook echt tof ontworpen en heb hier weinig tot niets op aan te merken.

Kijken we naar grip en comfort, dan is de Muta een middelmootje. De controller is comfortabel voor langdurig gebruik, maar vergelijk je het met een Xbox controller of Dualsense, dan is deze wel minder comfortabel. Hij is vergelijkbaar met de PS4-controller en ligt daarmee gewoon alsnog lekker in de hand. Vooral het rubbere materiaal helpt hier enorm bij, de controller voelt fijn aan en dat draagt bij aan comfort.

Connectiviteit, indeling en accessoires

De Muta kan op drie verschillende manieren gebruikt worden. Allereerst kan je hem aansluiten op je Nintendo Switch, Switch 2, Android of iOS apparaat door middel van Bluetooth. Daarnaast kan de 2.4GHz gebruikt worden voor een connectie met je PC of Nintendo Switch. Last maar zeker not least is de controller ook bruikbaar met een USB-C aansluiting, zodat je ook door kan spelen wanneer je accu het begeeft voor de dag. Het feit dat de controller op zoveel apparaten werkt maakt de prijs dan ook heel aantrekkelijk.

Qua lay-out zien we de Xbox indeling terugkomen. A beneden, B rechts. Let hier dus op wanneer je de controller op je Switch gebruikt! Het is ook lastig, Trust moet hierin een keuze maken en de Xbox lay-out is dan weer gewoon wat bekender. De joysticks zitten daarentegen beiden beneden en niet asymmetrisch. Dit is mijn voorkeur, maar kan per persoon verschillen natuurlijk!

Qua accessoires zien we uiteraard een 3-meter lange kabel, ideaal maar wel een beetje stugger qua structuur. Daarnaast krijg je 3 verschillende soorten D-pads. Twee hiervan zijn 4-axis en eentje is 6-axis, perfect voor fighting- of arena games die deze inputs vereisen. Het is dan ook enorm fijn dat Trust die extra opties erbij geeft en het uitwisselen werkt enorm makkelijk.

Fijn in gebruik

De Muta ligt dus vrij lekker in de hand en is gemaakt van goed materiaal, dat weten we nu. Maar hoe is de daadwerkelijke speelervaring met deze controller? Die is niet slecht, maar ook niet geweldig. De face buttons zijn een beetje sponzig, maar hebben daarentegen wel gewoon goede feedback en voelen daarmee betrouwbaar aan. De D-pad is een ander verhaal, deze is zo sponzig dat je hem niet altijd kan vertrouwen. Ik heb zelden gehad dat dit echt een probleem was, maar mensen die hun fighting games serieus nemen, die willen waarschijnlijk iets dat betere feedback geeft of zelfs volledige clicks.

De joysticks voelen verder prima. Ze zijn een beetje aan de hogere kant, wat ik persoonlijk heel fijn vind, maar ook dat zal voor jou misschien verschillen. Hoe dan ook, deze joysticks zijn soepel en zullen je zeker niet teleurstellen in shooters. De shoulder buttons en triggers zijn echt super. Ze voelen lekker aan, zijn niet te zwaar of te diep en ze activeren op het juiste punt.

De Muta heeft nog trilmotoren die fantastisch werken en niet te hard of zacht trillen. Een laatste nadeel is echter dat je geen Amiibo op de controller kan gebruiken, hij heeft namelijk geen NFC. De controller heeft een prima accuduur, zo’n 8-12 uurtjes. Hiermee kan je een lange gamesessie prima met één charge spelen. Na een flinke sessie zou ik hem echter wel aan de lader hangen, of je moet hem met kabel willen gebruiken, dat kan natuurlijk ook!

Verdict

De Muta Wireless Batman Edition is een prima controller voor de prijs en is perfect voor de all-round gebruiker die een multiplatform oplossing zoekt. Het is geen perfecte controller en voornamelijk de D-pad is een groot nadeel, maar hij zal budget gamers, Switch en mobile gamers heel blij maken voor de prijs.