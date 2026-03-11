Terug naar 2011 | Pokémon Black & White

Pokémon Black & White waren een waar keerpunt voor de, nog steeds, razend populaire Pokémon-franchise. Deze keer verschillen de 2 versies meer dan ooit van elkaar; we krijgen een veel dieper verhaal en een van de beste criminele organisaties die de franchise ooit heeft gekend. Daarnaast natuurlijk ook wat controverse; de base games bevatten namelijk alleen maar nieuwe Pokémon. Spelers moesten afscheid nemen van hun favorieten, maar waren Pokémon Black & White het waard?

Welkom in Pokémon Black & White. Welkom in Unova. Een hele nieuwe regio, meer dan 150 nieuwe Pokémon en een heel nieuw begin. Ontwikkeld door GameFreak voor de Nintendo DS en uitgekomen in 2011 (hier dan) krijgen we 156 nieuwe Pokémon. Een nieuw begin was dan ook de slogan van de campagne rondom deze games. Niet gek, we moesten namelijk afscheid nemen van de oude Pokémon. We speelden hier de base games met enkel de nieuwe Pokémon. Ook voor het eerst: een regio die niet op Japan gebaseerd was. Nee, deze keer Amerika. In Pokémon Black & White hoeven we niet te wachten tot onze 6e of 7e gym badge, maar krijgen we gelijk vanaf het begin te maken met het verhaal.

Het verhaal

Het nieuwe begin pakt op in Nuvema Town, een klein stadje aan de kust met zo’n 10 inwoners. Professor Juniper is de eerste vrouwelijke professor en specialiseert zich in het ontstaan van Pokémon. Samen met jouw vrienden Cheren en Bianca ga je onderweg naar Juniper om je eerste Pokémon uit te kiezen. Deze keer de keuze uit Snivy, Tepig of Oshawott. Designs die mij niet heel erg aanspreken. Tepig evolueert uiteindelijk dan ook in een fire-fighting type dat in de schaduw van Infernape en Blaziken leeft. Na ons eerste gevecht met Bianca in onze slaapkamer laten we enorme ravage achter en vertrekken we de wijde wereld in. De eerste stad die je bezoekt is Accumula Town. Hier ontmoet je Team Plasma en Ghetsis, die geloven dat Pokémon gelijke behandeling moeten krijgen en dus vrijgelaten moeten worden. We krijgen hier dramatische cutscenes te zien en maken dan kennis met N, een jonge trainer die het niet ziet zitten dat wij Pokémon-trainer willen worden. Dit wil namelijk zeggen dat we heel veel Pokémon gaan vangen. Duidelijk dus dat N bij Team Plasma hoort. Voor het eerst krijgen we een ethisch vraagstuk in een Pokémon-game. Is het echt oké om Pokémon te vangen? Ze maken het vaak toch meer dan kenbaar dat ze niet gevangen willen worden.

Een raak verhaal dus. We gaan verder op pad en merken op dat hier, voor het eerst, Pokémon Centers en Pokémarts bij elkaar in zitten. Kleine features die hier opvallen zijn bijvoorbeeld de instrumenten in sommige huizen. Loop je langs een instrument, dan merk je subtiele veranderingen in de muziek.

Verderop in de reis kom je terecht in Striaton City, waar je met de eerste Gym Leaders te maken zult krijgen. Hoewel we hier drie Gym Leaders zien, hoef je het maar tegen een enkele Gym Leader op te nemen. Ga je echter iets verder op ontdekkingsreis, dan kom je de Dreamyard tegen, waarin een trainer je de counter voor de eerste Gym Leader geeft. De Gym Leaders gebruiken namelijk Pansear, Panpour en Pansage. Je zult het moeten opnemen tegen de Pokémon die sterk is tegen jouw starter-Pokémon. Je kunt hier dus goed gebruikmaken van jouw eigen elemental aapje. Opmerkelijk in Pokémon Black & White is de muziek. Wanneer de gym battle bijna gewonnen is, verandert de muziek. Dit soort details maken de ervaring veel beter. Na de gym battle krijg je je eerste TM. Mooi aan deze games is dat TMs opnieuw te gebruiken zijn.

In de volgende paar uur kom je Team Plasma weer tegen en krijg je de C-gear. Tot op dit punt deed het onderste beeldscherm van je DS eigenlijk niets. Nu krijg je een hoop features op dat scherm. Daarnaast kom je ook phenomenon mechanics tegen: bewegend gras, Pokémon schaduwen en onrust in het water. Op deze plekken kom je wilde Pokémon tegen. Dit kunnen zeldzame Pokémon zijn. Na de tweede gym kom je bij de Skyarrow Bridge. Terwijl je deze enorme brug afloopt, draait de camera op dramatische wijze mee. Hier krijgen we een indruk van hoever de Pokémon-franchise is gekomen. Dat blijkt nogmaals uit Castelia City, de stad aan de andere kant van de brug. Castelia City is een enorme stad met mensen die druk rondlopen, enorme gebouwen die je vaak kunt bezoeken en genoeg activiteiten.

In Nimbasa City krijg je te maken met weer een hoop andere activiteiten: een music theatre, de battle subway en honkbal. De Amerikaanse inspiratie is hier duidelijk. In de volgende paar routes en steden leer je meer over N, de Pokémon League, en kom je terecht in Driftveil, waar de iconische soundtrack weer laat zien hoe goed de muziek in deze games is. Rond dit gebied krijg je ook voor het eerst te maken met triple battles. Destijds leuk om verandering in de routine te brengen, maar uiteindelijk niet iets wat we lang nodig hebben in de franchise.

Het laatste deel van het verhaal is vrij standaard: verzamel de resterende badges en ga naar de Pokémon League. De league bestaat hier uit Chantalle, een ghost-type trainer, Grimsley, de dark-type trainer, Caitlin, de psychic-type trainer en Marshal, de fighting type trainer. Toffe en verfrissende mix van types.

Met de Elite Four achter je is het pad naar de champion vrij. Tegen de tijd dat je daar aankomt, blijkt dat champion Alder al verslagen is door niemand minder dan N. Op dat moment schiet er een enorm kasteel uit de grond waarin je zult moeten afrekenen met de seven sages van Team Plasma. Hier leer je ook weer meer over de achtergrond van N. Je zult het dan ook moeten opnemen tegen N, die inmiddels in het bezit is van een cover legendary Pokémon. Om het op te nemen tegen N zul je de counterpart van deze Pokémon moeten vangen. Dit is afhankelijk van welke versie je speelt: Zekrom (White) of Reshiram (Black). Ontzettend indrukwekkende Pokémon, elk met een eigen signature move. Hier moet de keuze tussen de waarheid en idealen gemaakt worden en de game maakt duidelijk waarom N je eigenlijk een beetje geholpen heeft. Na het verslaan van N verlaat hij Team Plasma en slaat hij zijn eigen route in. Is dit het einde van Pokémon Black & White? Nee, dit is een Pokémon-game. Je krijgt de National Dex, waardoor oude Pokémon opduiken, en je kunt Landorus, Kyurem en Volcarona gaan vangen. Daarnaast moet je achter de seven sages aan. Ghetsis ontsnapt helaas.

Wat is er nieuw in Pokémon Black & White?

Pokémon Black & White introduceerden de C-gear, een hoop multiplayerfeatures, een seasonal cycle die andere routes opende in bijvoorbeeld de winter en enorme verschillen tussen de twee versies. Sommige steden hebben een heel andere layout en thema. Daarnaast was het enkel gebruiken van nieuwe Pokémon een heel nieuw hoofdstuk voor de games. Dit werd niet door iedereen evenveel gewaardeerd, maar mag ergens toch geprezen worden. Sommige mensen vinden het Pokémon-team niet innovatief genoeg met de titels, maar te veel verandering zorgt vaak voor woede onder fans. Pokémon Black & White maakten gedurfde keuzes en dat pakte goed uit. Desondanks blijft dit een redelijk ondergewaardeerde Pokémon-reeks die op de 9e plek in aantal sales staat.

Een laatste nieuwe feature was de dreamworld. De servers van deze dienst zijn echter gesloten.

Wat is er blijven hangen na 15 jaar?

Het Driftveil City-thema.

En natuurlijk de indrukwekkende steden, de soundtrack, een paar ontzettend geliefde nieuwe Pokémon-designs en de eerste keer dat de franchise een verhaal krijgt waar later zelfs een vervolg op gemaakt is. Hoewel Pokémon Black & White niet zoveel indruk op mij hebben gemaakt als dat bijvoorbeeld Sapphire & Ruby deden, is de indruk die Pokémon Black & White hebben achtergelaten onuitwisbaar.