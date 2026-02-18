Review | Trust GXT721 Ruya Batman Edition Gaming Chair

De Trust Batman collectie is gearriveerd. Eerder checkte we al de headset én controller. Maar, de kers op de taart van deze Batman collectie is toch wel echt de gaming stoel, de GXT721 Ruya Pro!

De Ruya Pro kost je €399,99 en daarmee krijg je de meest premium stoel die Trust in het arsenaal heeft. Voor diezelfde prijs krijg je naast de Superman editie nu ook de Batman editie van deze stoel. Maar, wat nog belangrijker is: Is de stoel comfortabel, stevig en mooi?

Uitpakken en in elkaar zetten

De Ruya Pro Batman Edition komt in een enorm tof ontworpen doos met allemaal comic panels verwerkt in een blauwe achtergrond. Het binnen krijgen van deze doos zal als Batman fan al een enorme glimlach op je gezicht toveren. Wanneer je de doos uitpakt, dan zal je eerst denken ‘waar begin ik?’. Maar, geen paniek, het in elkaar zetten van de stoel is extreem makkelijk. Binnen 10-15 minuten staat hij overeind. Waar je bij sommige gaming stoelen enorm moet gaan lopen klungelen met alle features die erop zitten, zodat je niet de stoel in elkaar zet en de helft niet werkt, zorgt Trust ervoor dat dit allemaal op voorhand al werkt. Daardoor zal het kantelen, omhoog/omlaag gaan én de rugondersteuning altijd werken!

Ook de manual is heel makkelijk te begrijpen en op alle losse componenten staat duidelijk en groot afgebeeld om welk onderdeel en welke kant van het onderdeel het gaat. Geen ruzie met je partner omdat de Ikea kast verkeerd om zit, gewoon een duidelijke handleiding die alles op de juiste wijze aan je uitlegt.

Minimalistisch design met strakke accenten

De Ruya Pro is een stoel met een enorm strak design. Het is een mengeling van leer en andere stoffen, die goed in elkaar overlopen. Het Batman logo zit op de juiste plekken en is niet overdreven. Door de keuze van verschillende zwarte en grijze tinten is het een stoel die niet schreeuwt, maar zeker op je netvlies blijft staan. Daarnaast is het een stoel die kwaliteit uitstraalt, niet goedkoop oogt en daarmee perfect past in iedere gaming room. Door de gele/ gouden accentkleuren komt het design nog nét dat beetje extra tot z’n recht.

Stevig en duurzaam

De stoel bestaat uit een combinatie van ademend materiaal dat ervoor zorgt dat je minder gaat zweten of plakken aan je stoel. Alhoewel ik de stoel getest heb in de koude wintermaanden, kan ik wel bevestigen dat de stof van deze stoel enorm comfortabel is. Anderzijds is de stoel gemaakt van PU-leer, wat zorgt voor langdurige stevigheid. Alle naden zitten goed op elkaar en de stoel voelt in z’n algemeenheid gewoon heel stevig aan.

De stoel kan tot 150 kilo dragen en is door hoe breed deze is ook geschikt voor mensen met een iets breder postuur. Daarnaast krijg je een extra nek kussen bijgelegd zodat je hoofd recht kan blijven tijdens het gamen, zonder dat dit je inspanning kost, beter voor je spieren dus!

Ook de poot is stevig en de wielen rollen fijn en soepel over de vloer. Ik heb ook niet het gevoel dat ze krassen achter gaan laten, wat ik bij andere stoelen wel heb gehad. De armleuningen zijn het enige waar ik minder tevreden over ben. De voelen het minst stevig van de gehele stoel en bewegen ook best snel naar buiten of draaien best snel, ondanks dat je hier eigenlijk een knop voor in zou moeten drukken. Verder voelt het echt als een stevige stoel die jou een lange tijd een goede zitplek zal geven.

Comfort en features

We hebben het gehad over de bouwkwaliteit en het materiaal, maar hoe zit de stoel nu eigenlijk? Nou, verdomd comfortabel kan ik je zeggen! De stoel zit niet te hard, maar je zakt er ook niet in. Door de fijne stof dit je ook comfortabel met blote armen of een korte broek én je kan de rugleuning precies goed zetten op de afstand tussen jou en je monitor.

Een extra feature die deze stoel heeft in plaats van een extra kussentje voor je onderrug, is geïntegreerde onderrug support. Je kan aan de zijkant van je stoel aan een knop draaien die de onderrug support naar voren of naar achter laat gaan. Hierdoor kan je de stoel precies afstellen op jouw onderrug, in plaats van een kussen dat altijd hetzelfde zit. Dit is misschien wel mijn meest favoriete feature van de Ruya Pro.

Verdict

De Ruya Pro is een enorm comfortabele stoel die echt lekker zit en volledig aan te passen is naar jouw lichaam en vooral jouw rug. Op de armleuningen na is de bouwkwaliteit naadloos (haha) en zijn de gebruikte materialen goed voor langdurig gebruik en ook nog eens anti-zweet. Ook het Batman design is fantastisch verwerkt en combineert minimalisme met sfeerbeleving. Al met al een enorme toffe stoel, die wel ietwat aan de duurdere kant is tegenover sommige merken, maar daarentegen genoeg features, comfort en bouwkwaliteit biedt om de prijs te rechtvaardigen!