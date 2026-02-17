Review | Govee Curtain Lights Pro

In het verleden hebben we al een aantal Govee producten bekeken, zo van de week ook de nieuwe Uplighter Floor Lamp. Vandaag kijken we wederom naar lichtjes, dit keer in de vorm van een gordijn!

De Govee Curtain Lights Pro is zo’n gadget waarvan je denkt: heb ik dit écht nodig? Maar zodra je hem aanzet, weet je het antwoord al. Met één druk op de knop verandert een doodnormale muur in een dynamisch lichtspektakel dat je woonkamer, gamehoek of slaapkamer een compleet nieuwe vibe geeft.

Het resultaat: een soort digitale lichtmuur die je woonkamer verandert in een dynamisch kunstwerk. De grote vraag is: is €229,99 vragen te veel?

Voor wie?

De Govee Curtain Light Pro is ideaal voor iedereen die zijn kamer gezelliger of leuker wil maken met slimme verlichting. Of je nu graag gamet, vaak feestjes geeft, je woonkamer wat extra sfeer wilt geven of gewoon houdt van mooie lichteffecten. Deze lichtgordijn geeft precies hetgene dat je nodig hebt. Mis je wat kleur? – Geregeld. Wil je een een afbeelding op de muur, maar kun je niet kiezen? – Geen probleem!

Voor content creators is het tevens ook een handige gadget, omdat het meteen een opvallende achtergrond kan geven of juist een enorme hoeveelheid licht om het beeldkwaliteit te verbeteren. Het is perfect voor iedereen die zonder gedoe iets bijzonders aan zijn ruimte wil toevoegen.

Simpele montage

De Govee Light Curtain Pro is verrassend makkelijk te monteren. In de doos zit naast de lampjes ook een complete kit met 3M‑tape en een duidelijke handleiding. Je klikt de basisrail in elkaar, plakt hem op de muur of het kozijn, en klikt vervolgens het gordijn erin. Daarna schuif je de sierlijst eroverheen zodat alle kabeltjes netjes verborgen zijn.

Het ontwerp is vrij simpel: één streng van 32 LED‑diodes die verbonden is aan de volgende streng op één punt. Het is dus géén net dat je ophangt, maar eerder een soort luxe kerstverlichting die je het hele jaar door kunt gebruiken.

De totale afmetingen komen neer op ongeveer 1,65 meter breed en 1,75 meter hoog. Dit is inclusief de sierlijst.

Oogverblindend

Alles netjes opgehangen en aangesloten, en dan nu… blind worden. Mijn ogen knepen zich direct samen bij het inschakelen van de lichtjes. Dat was niet omdat het lelijk was, maar omdat m’n hele woonkamer en keuken veranderde in een geanimeerde regenboog.

Ieder lampje in het gordijn is volledig RGB en is volledig aanpasbaar. Zo kun je zelfs nog iedere LED-diode zelf handmatig aanpassen mocht je echt in de software duiken. Van statische beelden tot zelfs geanimeerde scenes kun je weergeven op deze lichtbron. Naast de geanimeerde scenes ook gewoon je standaard wit tinten hanteren voor algemene verlichting.

Één ding is zeker; de Light Curtain Pro trekt zeker je aandacht en de helderheid is zo hoog dat je geen andere lichtbron meer nodig zou hebben.

App staat centraal

Zoals we ook al zagen bij de Govee Uplighter Floor Lamp, staat de app op je telefoon wederom centraal bij het gebruik van deze lichten. Via deze app kun je verschillende scenes weergeven op de Light Curtain Pro, waar het gordijn dan ook echt tot zijn uiterste potentie komt.

In de app kun je uit een grote collectie aan scenes kiezen, van een simpele RGB regenboog tot een roterende auto of zwemmende walvis. Er zijn verschillende categoriëen om uit te kiezen die jouw persoonlijkheid zouden kunnen weergeven. Mocht je specifieker willen gaan, dan kun je een scene downloaden van iemand uit de community of programmeer zelfs je eigen scene.

Zelf kies ik voornamelijk tussen de presets die al te vinden zijn in de app. Deze zijn van hoge kwaliteit, maar soms wel moeilijk te zien in het gordijn. Dit komt bijvoorbeeld door de ruimtes tussen de LED-strengen. Sommige afbeeldingen of scenes zijn beter te zien als je op een afstand staat of zelfs een tweede of derde gordijn zou koppelen.

Via de app kun je het gordijn ook koppelen aan je Wi-Fi, waarmee je hem kunt besturen via je gekozen AI Agent zoals Alexa of Google Home. De Curtain Lights Pro reageert snel op app‑commando’s. De Wi‑Fi‑verbinding is betrouwbaar, al kan het gordijn soms een paar seconden nodig hebben om te synchroniseren na het inschakelen.

Verdict

De Govee Curtain Lights Pro is zonder twijfel een spectaculaire manier om een ruimte visueel tot leven te wekken. De combinatie van 960 RGB-LED’s, eenvoudige montage, sterke app functionaliteiten en extreme helderheid maakt dit een van de meest indrukwekkende en dynamische lichtproducten op de markt.

Toch zijn er afwegingen: sommige animaties komen minder goed tot hun recht door de afstand tussen de strengen, en de prijs van €229,99 is stevig — zeker als je eigenlijk twee gordijnen nodig hebt voor het beste effect.

Als je op zoek bent naar een opvallende, en een unieke vorm van lichtdecoratie die je kamer verandert in een dynamisch kunstwerk, dan is de Govee Curtain Lights Pro elke euro waard. Maar wie vooral praktische verlichting zoekt of verwacht dat alle animaties haarscherp zijn, zal de prijs aan de hoge kant vinden.