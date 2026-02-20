Background

Deze twee One Piece acteurs komen naar Heroes Made In Asia

EvenementenNieuws 1 Malvin Schuivens 20 februari 2026

Fans van One Piece opgelet: Vincent Regan en Craig Fairbrass komen op 21 en 22 maart naar Heroes Made in Asia in de Jaarbeurs Utrecht. De acteurs, bekend uit de Netflix live action versie van de iconische anime serie, ontmoeten daar hun fans!

Regan vertolkt in de serie de rol van Monkey D. Garp, terwijl Fairbrass te zien is als Chef Zeff. Bezoekers kunnen handtekeningen scoren, met de acteurs op de foto en deelnemen aan een exclusieve meet & greet. Regan is beide dagen aanwezig; Fairbrass schuift aan op zaterdag.

De live action adaptatie van One Piece groeide in 2023 uit tot een van de grootste successen op Netflix. De serie is gebaseerd op de legendarische manga en anime die sinds 1999 loopt en inmiddels meer dan 1100 afleveringen telt. Met het tweede seizoen op komst blijft de franchise onverminderd populair — ook onder gamers en cosplayfans. Dit seizoen zal in maart dit jaar nog op Netflix verschijnen.

Naast de meet & greets biedt Heroes Made in Asia een uitgebreid programma met gaming, cosplay en anime-activiteiten. Zo kunnen bezoekers meedoen aan een interactieve fandubbing-workshop, waarin ze leren hoe ze iconische scènes van hun favoriete anime van een nieuwe stem voorzien.

Heroes Made in Asia vindt plaats op 21 en 22 maart in Utrecht. Tickets zijn verkrijgbaar via de officiële website van het evenement.

