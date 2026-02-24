Wat is er aan de hand bij Xbox?

Microsoft Xbox. Wie kent het niet? Of beter gezegd, wie kent het nog? Het merk en het platform worstelen al jaren met hun identiteit. Die worsteling heeft ons nu tot een punt gebracht waarop Phil Spencer en Sarah Bond, de boegbeelden van het Xbox-merk, op hetzelfde moment, plotseling, volledig ervan zijn losgekoppeld.

Phil Spencer en Sarah Bond hebben beide Microsoft verlaten. Waar je op het oog moet zien dat het vrijwillig is gebeurd, wijzen alle signalen op het tegendeel. Hoe plots het is gebeurd, het vertrek van beide tegelijk en de plotselinge promotie van Asha Sharma als CEO van Xbox. Dat is nogal een flinke pil om te slikken, maar er sijbelt steeds meer informatie via de wandelgangen naar buiten die context schept bij de situatie. Uiteindelijk blijft het allemaal giswerk, want de echte waarheid krijgen we niet van de bron.

Microsoft spreekt zichzelf tegen

Exclusives zijn goed, exclusives zijn slecht, exclusives zijn de focus, maar toch weer niet. Wat is het nu, Microsoft? Je koopt eerst voor miljarden euro’s de prominentste gamingbedrijven op. Je maakt Starfield exclusief voor je eigen consoles en enkele maanden later realiseer je je dat al die miljarden euro’s en een exclusieve game niet voor meer zwartgroene dozen op de markt hebben gezorgd. Dat is balen, maar wat doe je nu? Probeer je het nog eens? Deel je vage plannen over welke games je wel of niet exclusief gaat maken? Weet je wat, we maken Game Pass fors duurder om die schade een beetje in te halen. Is dat iets?

Het gammelt van alle kanten bij Xbox. Een dagelijks fluctuerende visie die nog minder stabiel is dan de huidige cryptomarkt. Eindelijk breekt Microsoft de façade en deelt het mee dat alles naar Nintendo en PlayStation komt. Forza Horizon 6 dit jaar, Fable op dezelfde dag als op Xbox en ook Halo komt dit jaar nog naar PlayStation. Was het dat dan? De handdoek in de ring en verder? Is Satya Nadella nu tevreden? Nee. Opeens staan Phil Spencer en Sarah Bond op straat en is Asha Sharma nu het hoofd van Xbox. Een jonge vrouw met een prachtige carrière tot nu toe. Dit is ongetwijfeld de meest uitdagende rol die ze op dit moment in haar carrière kan betreden.

Asha Sharma begint direct haar betoog. Ze is nog geen vijf minuten binnen, maar ze lijkt het allemaal al te hebben uitgetekend.

Today I begin my role as CEO of @Xbox.

Here are my three commitments:

1/ GREAT games

2/ Return of @Xbox

3/ Future of playhttps://t.co/6UNrpFm1Ki — Asha (@asha_shar) February 20, 2026

‘Great Games’ en ‘Future of Play’ zijn nogal wat zweverige beweringen en beloftes, maar puntje twee is interessant. ‘Return of Xbox’. Dit punt dikte ze verder iets aan via tweets en haar persoonlijk bericht via de Microsoft Blog. Hierin vermeldt ze de focus op de Xbox-console, terwijl we de afgelopen jaren hebben gezien dat die console steeds minder belangrijk werd. Een Xbox-console werd opeens een luxeoptie. Alles is immers een Xbox tegenwoordig dankzij Game Pass, Play Anywhere, xCloud en Windows. Je hebt geen lelijke doos meer nodig! Althans, dat is wat Xbox en Microsoft je al deze tijd proberen wijs te maken.

“We will celebrate our roots with a renewed commitment to Xbox starting with console which has shaped who we are.” – Asha Sharma

Nieuw leven, of een sterfbed voor Xbox?

Wat gaat het zijn, Microsoft? De afgelopen dagen zijn er verschillende en conflicterende rapporten verschenen vanuit de industrie van mensen die menen meer te weten dan de rest. Connecties met medewerkers van Microsoft, belevingen van hen en verwachtingen.

De een zegt dat Sarah Bond nogal een pestkop was op de werkvloer. Het was her way or the highway, maar blijkbaar had Satya Nadella niet dezelfde mening over Sarah Bond als de rest van de gamingcommunity. Net als Phil Spencer staat ze op straat en is zij niet de opvolger die in zijn schoenen zou treden. Anderen beweren dat ze ontevreden is over de plotselinge (zoveelste) koerswisseling vanuit Microsoft en ze uit de wedstrijd stapt uit respect voor Spencer en wantrouwen in Xbox en Microsoft.

We horen verschillende verhalen over de toekomst van Xbox. We horen dat deze koerswijziging ervoor gaat zorgen dat er een frisse wind waait door Microsoft’s gamingdivisie en er dingen moeten veranderen in het voordeel van Xbox en de toekomst van het merk. Andere berichten vermelden weer het tegendeel. Dat Phil en Sarah zijn weggestuurd om niet te hoeven aanschouwen dat Asha Sharma is ingezet om Xbox zijn laatste adem uit te laten blazen, zodat Microsoft heel de gamingdivisie kan absorberen.

Maar wat is het werkelijk? En wanneer gaan we positieve of negatieve effecten van deze, op zijn zachtst gezegd, radicale verandering zien?