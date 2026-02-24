Background

Wolverine komt in september naar de PlayStation 5

24 februari 2026

Superhelden games en de Sony PlayStation zijn de laatste jaren een gouden combinatie gebleken. Vooral met Spider-Man heeft het bedrijf een goudmijntje in handen. Nu willen Insomniac, Marvel en Sony dit kunstje herhalen met Wolverine! En deze game komt in september naar de PlayStation 5.

Met het succes van Spider-Man was het eigenlijk ergens wel logisch dat er meer bekende superhelden games naar de Sony PlayStation zouden gaan komen, voor mijn gevoel gebeurde dit echter sneller dan verwacht toen Insomniac games naar buiten trad met Marvel haar meest populaire X-Men: Wolverine. Vandaag is dan ook eindelijk bekend gemaakt wanneer we deze game op onze eigen consoles mogen kunnen gaan spelen.

Wolverine

Het is al een hele tijd geleden dat Wolverine was aangekondigd, namelijk 2021 werd met de gaming wereld gedeeld dat er een game aan zat te komen met de man met de klauwen. Dit jaar was al bekend gemaakt dat we deze game konden gaan spelen, echter nog niet wanneer. Tot vandaag althans, want Sony PlayStation heeft gewoon even de release datum online gezet van misschien wel de meest geanticipeerde Sony game van het jaar.

De kogel is dus door de kerk en 15 september is het al mogelijk om de nieuwste Marvel game te gaan spelen op de consoles van Sony PlayStation.

Wolverine

Insomniac

De game wordt dus net zoals de Spider-Man games gemaakt door ontwikkelaar Insomniac games, welke een grote historie heeft met de Sony platformen. Wel is het de vraag of we voor de release datum nog meer gaan zien van deze game, wellicht een dedicated State of Play evenement? Het is hoe dan ook nog een paar maanden wachten en dus nog genoeg tijd om meer uit de doeken te doen over het spel.

Ga jij deze game ook spelen? Laat het ons weten! 

