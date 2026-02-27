Background

Pokemon Winds en Waves aangekondigd – Generatie 10 verschijnt in 2027

Van leaks en geruchten naar een wereldwijde aankondiging – Pokémon Winds & Waves komt eraan in 2027! Een trailer die begon alsof er een Pokémon vakantie game aan zat te komen, ging halverwege om naar het beeld van twee trainers: man, of vrouw! Toen was het duidelijk, een nieuwe generatie komt eraan.

In Pokémon Winds & Waves zien we verschillende biomes, evenals drie nieuwe starters. Browt (gras), Pombon (vuur) en Gecqua (water). Alle drie natuurlijk ontzettend schattig, al trekt Gecqua mij het meest. Welke starter ziet er voor jou het leukst uit?

Pokémon Winds en Waves gaan zich dus afspelen op een eiland dat iets weg heeft van Water7 uit One Piece, maar de trailer laat al snel zien dat, ondanks dat water- en tropische gebieden de focus hebben, er ook grotten vol lava aan te pas gaan komen. Daarnaast zien we Pokémon uit verschillende generaties door de gehele trailer heen, wat kan betekenen dat we hopelijk een wat grotere dex krijgen dan bij voorgaande titels. De setting is in de basis geïnspireerd op Zuid-Oost Azië, dat was in de leaks al een beetje voorspelt natuurlijk, maar het eerste deel van deze trailer laat dat wel al zien. Een nadruk op exploratie lijkt dus hoog, check de trailer hier beneden!

Het lijkt erop dat de game exclusief uit zal gaan komen op de Nintendo Switch 2. Veel fans hoopten op een release in 2026, dat wordt dus een jaartje later. Maar, hoe vindt jij de games er uit zien vanuit deze aankondiging? Mocht je die tijd tot 2027 willen overbruggen, GameFreak komt dit jaar natuurlijk ook nog met Beast of Reincarnation.

