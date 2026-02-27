Rotom wordt jouw DJ in Pokémon Pokopia

Rotom, ook wel je PokéDex, wordt in Pokémon Pokopia ook nog eens je DJ. Speel muziek uit de gehele franchise af door CDs in Rotom te stoppen. Ook wordt er meer getoond over features als koken in Pokopia. Laten we kijken naar alles dat wordt aangekondigd tijdens de Pokémon Day livestream!

Greedent zal jouw kok worden in de game. Zijn naam, Chef Dente, kan jou leren om te koken voor jouw Pokémon. Die maaltijden hebben hun eigen buffs en perks. Daarnaast kan je jouw Pokémon ook meenemen naar andere spelers in de multiplayer, waar je met 3 anderen samen kan spelen. In multiplayer kan je samen bouwen, mini-games doen en op avontuur gaan. Vindt legendarische Pokémon, ga op zoektocht en ontdek jouw Pokopia op 5 maart 2026. Check de nieuwste trailer hier beneden.