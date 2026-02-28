Review | HP OMEN 35L

Pre-built PC’s zijn nog steeds een topic van discussie, ook worden ze steeds aantrekkelijker wegens al die chip tekorten wegens AI. Vandaag kijken we naar de HP OMEN35L; een zeer sterke all-round pc die je niet alleen kunt gebruiken voor gaming. Waar de HP OMEN 16L klein en stil was, is de HP OMEN 35L flashy, stevig en bordevol vermogen.

Al sinds de pandemie is de PC wereld continu de dupe op basis van verschillende externe factoren. Eerst waren het scalpers die alle GPU’s opkochten, gevolgd door een chip te kort in 2021. Vandaag de dag is het wederom een chip te kort, maar dit keer wegens de opkomst van AI.

Door al deze situaties zijn prijzen van PC onderdelen heel hoog komen te liggen, en werden pre-built PC’s steeds aantrekkelijker. De prijzen liggen namelijk een stuk lager dan als je alle onderdelen loskoopt, én heb je het voordeel dat je ook nog eens fabrieksgarantie hebt.

Ook voor mensen die totaal nieuw in de PC wereld zijn, is een pre-built PC heel aantrekkelijk. Vooral als je van de get-go direct een krachtige computer wilt om de laatste games te spelen. Misschien wil je zelfs een begin maken met content creation?

Om de sterke opkomst van pre-built PC’s te vieren, gaan we kijken naar deze powerhouse genaamd de HP Omen 35L. Voor een prijs van €2.299,- haal je een mega PC in huis waar je geen spijt van gaat krijgen.

Een pareltje om naar te kijken

Bij de unboxing van de HP OMEN 35L, was er één woord die de computer deed omschrijven: “wow”. Een mid-tower PC kast die er zeer modern uit ziet zonder al te flashy te zijn. Met tempered glass aan de voorkant én zijkant, kun je de componenten binnenin goed zien die overigens ook allemaal netjes zijn verwerkt in de kast zonder losse kabels.

De computer komt in volle glorie zodra je hem aanzet. Vrijwel alle ingebouwde componenten bezitten een vorm van RGB waardoor de kast goed customizeable is naar jouw stijl en smaak.

Een eyecatcher zou je deze kast wel kunnen noemen dankzij de RGB. Toch heeft de kast een “normaal” formaat en zou hij makkelijk op je bureau passen. Je kunt hem ook in een kast plaatsen, maar dan zie je niets van die prachtige lichtjes! Als kers op de taart kun je ook nog eens belangrijke informatie terugvinden in de kast dankzij het display op de processor koeler. Hier staat informatie op als temperatuur maar ook de huidige load van je computer.

Alle lichtjes en informatie kun je aanpassen via de computer dankzij de OMEN AI menu. Elk lichtje kun je tweaken en opslaan naar jouw voorkeuren. Kies voor één constante kleur of maak volledig je eigen patroon!

De “meat en potatoes”

De HP OMEN 35L (specifiek model, GT16‑1680nd) laat zich in de praktijk het best omschrijven als een krachtige, moderne gaming‑PC die vooral overtuigt door zijn balans. De combinatie van de AMD Ryzen 7 9700X‑processor en de AMD Radeon RX 9070 XT‑videokaart vormt het hart van het systeem en bepaalt grotendeels de ervaring.

De Ryzen 7 9700X zorgt voor snelle, directe respons in zowel games als dagelijkse taken. Dankzij de nieuwe generatie architectuur blijft de PC soepel wanneer je veel tegelijk doet en voelt het geheel merkbaar sneller aan dan oudere systemen. Dankzij de hoge rekenkracht capabele CPU, zijn taken zoals het renderen van video’s, het exporteren van grote fotobestanden of het werken met zware projecten in programma’s als Premiere Pro, DaVinci Resolve of Lightroom een piece of cake. De processor blijft snel reageren, zelfs wanneer meerdere applicaties tegelijk actief zijn, wat in creatieve workflows eerder regel dan uitzondering is. De RX 9070 XT sluit daar naadloos op aan door niet alleen games in hoge resolutie te kunnen weergeven, maar ook hoge resolutie content snel te verwerken.

Wat deze configuratie extra sterk maakt, is dat beide onderdelen van AMD komen en daardoor optimaal op elkaar zijn afgestemd. De processor en videokaart wisselen gegevens efficiënter uit, wat leidt tot stabielere prestaties en minder haperingen tijdens het gamen. Het resultaat is een systeem dat niet alleen krachtig is, maar vooral consistent en prettig in gebruik blijft. Daarmee is deze OMEN‑desktop een solide keuze voor wie een toekomstbestendige gaming‑PC zoekt die zonder moeite moderne titels aankan.

Natuurlijk hebben we ook een aantal leuke games getest op dit beestje, hier zijn wat nummertjes voor de nerds onderons:

1440p 4K Horizon Forbidden West – FSR enabled, highest preset 140 FPS 79 FPS Ghost of Tsushima (Director’s Cut) – FSR enabled, highest preset 200 FPS 121 FPS Borderlands 4 – FSR enabled, high preset 70 FPS 26 FPS Marvel’s Spider-Man – FSR enabled, highest preset 220 FPS 155 FPS

Beperkt uitbreidbaar

Qua aansluitingen en opslag heeft de computer een prima startpunt, maar je merkt al snel dat je bij een wat vollere setup tegen beperkingen aanloopt. De acht beschikbare USB‑poorten (zes USB‑A en twee USB‑C) geven je in het begin genoeg ruimte voor je randapparatuur, maar zodra je meerdere accessoires aansluit—denk aan een webcam, microfoon, capture card, externe schijf—loopt het aantal vrije poorten snel terug.Het is niet snel een noodzaak, maar het kan zijn dat je een USB‑hub paraat moet hebben.

Datzelfde geldt voor de opslag. De ingebouwde 2 TB NVMe‑SSD is snel en royaal genoeg om mee te beginnen, maar moderne games en creatieve software nemen veel ruimte in, waardoor de schijf zich sneller vult dan je zou denken.

Uitbreiden kan gelukkig, al kom je voor een extra NVMe‑schijf vaak uit bij een eenvoudige adapter of uitbreidingskaart om alles netjes kwijt te kunnen.

Daardoor blijft de PC flexibel en toekomstbestendig, maar is het goed om te weten dat een kleine uitbreiding al snel een waardevolle toevoeging wordt.

Verdict

De HP OMEN 35L is een krachtige en complete pre‑built PC die moderne games en creatieve taken moeiteloos aankan. De combinatie van een sterke processor en videokaart zorgt voor snelle, stabiele prestaties, terwijl de kast zelf luxe aanvoelt dankzij het strakke ontwerp en de RGB‑verlichting.

De enige echte aandachtspunten zijn dat je bij veel randapparatuur al snel extra USB‑poorten nodig hebt en dat de 2 TB opslagruimte vlot vol kan raken, al is uitbreiden gelukkig eenvoudig. Alles bij elkaar is dit een stijlvolle en toekomstbestendige machine die veel waar voor zijn geld biedt.