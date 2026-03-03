Review | Stream Deck + XL

Elgato lanceert met hun programma Wave Next de nieuwe Stream Deck + XL, een gadget die je simpelweg moet hebben. Een essentiëel stukje hardware geschikt voor de casual user, streamer, hardcore gamer of zelfs in het professionele werkveld.

Elgato staat bekend als het merk dat creators helpt hun setup slimmer, sneller en professioneler te maken, met producten die variëren van capture‑kaarten tot microfoons en studio‑accessoires. Binnen dat ecosysteem vormt de nieuwe Stream Deck + XL slechts één onderdeel van Wave Next; Elgato’s nieuwe generatie hardware waarin meerdere bekende producten een revamp krijgen. Producten zoals de Elgato Wave:3 MK.2, die we in een aparte review uitgebreid gaan bekijken, maar ook de Wave XLR MK.2 én XLR Dock MK.2.

Wave Next laat dus zien dat Elgato niet zomaar wat knopjes en kastjes vernieuwt, maar echt een nieuwe generatie tools neerzet die beter samenwerken en creators meer controle geven. En precies daar past de Stream Deck + XL in: het is misschien maar één onderdeel van die line‑up, maar wel eentje die meteen laat voelen waar deze nieuwe richting naartoe gaat. Tijd om te kijken hoe dat er in de praktijk uitziet — te beginnen bij het ontwerp en de bediening.

Ontwerp en bediening

De Stream Deck + XL is ontworpen als de enige sidekick die je nodig moet hebben als je veel achter de PC zit. Met maar liefst 32 LCD‑toetsen tot je beschikking die tevens het hart vormen van het apparaat en bieden een helder, scherp en volledig aanpasbaar display. Elke toets reageert direct, waardoor het wisselen tussen scènes, tools of macro’s moeiteloos en intuïtief aanvoelt. De toetsen zijn groot genoeg om duidelijk herkenbare iconen weer te geven, maar compact genoeg om een hoge dichtheid aan functies binnen handbereik te houden.

Ook zijn er acht fysieke draaiknoppen aanwezig die een nieuwe dimensie aan de bediening toevoegen. Ze zijn voorzien van een subtiele klikfeedback, waardoor je precies voelt wanneer je één stap maakt — ideaal voor het nauwkeurig instellen van audiolevels, het aanpassen van sliders in bepaalde software of het scrubben door een tijdlijn.

Boven de draaiknoppen hebben we ook nog een brede touchstrip, deze dient als een dynamische interface die zich aanpast aan de macro’s die jij instelt. Zo kun je het bijvoorbeeld als start/stop knop gebruiken voor je Spotify of kun je door verschillende gebruikers bladeren binnen Discord om hun audio levels individueel aan te passen.

De combinatie van knoppen, dials en touchbediening maakt het apparaat geschikt voor zowel snelle acties als fijnmazige controle. Het zorgt ervoor dat elke bedoelde input ook een goede feedback geeft waardoor je de regie nóg beter in je handen hebt.

Aansluitingen en compatibiliteit

De Stream Deck + XL maakt gebruik van één USB‑C‑aansluiting en werkt naadloos samen met zowel Windows als macOS. De installatie is eenvoudig; inpluggen, software downloaden en gaan! Doordat de plugins voornamelijk worden gemaakt door gebruikers zelf, blijft het ecosysteem zich uitbreiden, waardoor nieuwe functies en integraties regelmatig beschikbaar komen. We zien ook steeds meer officiële plugins beschikbaar worden, zoals de nieuwe FANATEC plugin (voor onze simracers) maar ook producten zoals Philips HUE of PhotoShop worden sindskort ondersteund.

Omdat deze companion slechts één USB-C aansluiting vereist, zou je kunnen zeggen dat je hem ook nog kunt meenemen op reis. Dit zou ik echter afraden omdat deze variant van de Stream Deck een groot formaat heeft en niet overal makkelijk in past. De Stream Deck + XL is dus écht een gadget voor je main setup thuis.

Software en functionaliteit

De software vormt de kern van de functionaliteit en biedt een indrukwekkende mate van flexibiliteit. Je kunt profielen downloaden die automatisch wisselen op basis van de applicatie die je gebruikt, waardoor je nooit handmatig hoeft te schakelen. Dit maakt het apparaat bijzonder geschikt voor gebruikers die regelmatig tussen verschillende taken, programma’s of games springen.

De database van plugins blijft groeien en ondersteunt een grote variatië aan toepassingen, waaronder OBS, DaVinci Resolve, Photoshop, Spotify en zelfs verschillende Home Assistants.

Hierdoor kun je vrijwel elke taak die je kunt verzinnen op een bepaalde manier automatiseren. Multi‑acties maken het mogelijk om met één druk op de knop een reeks handelingen uit te voeren, zoals het starten van een stream, het activeren van verlichting of simpelweg het openen van je favoriete programma’s en tabbladen.

Dial‑acties zijn ook veelzijdig maar juist ideaal voor taken die precisie vereisen, zoals het aanpassen van kleurcorrecties, het instellen van effecten of het bedienen van virtuele instrumenten. Je kunt binnen Lightroom of Photoshop bijvoorbeeld een aantal waarden toekennen op de dials waarmee je de meest gebruikte sliders direct bij de hand hebt, dit maakt de workflow heel efficiënt.

Prestaties in de praktijk

In dagelijks gebruik blijkt de Stream Deck + XL een krachtige companion die ik niet meer kan missen. Het is simpelweg profiteren van de mogelijkheid om je audiolevels te beheren, workflows te versnellen, maar zeker ook streams te beheren dankzij de vele verschillende knoppen die je tot je beschikking hebt. Zelf gebruik ik de dials veel om m’n Spotify aan te passen, Discord op een acceptabel niveau te houden en zeker ook bij het bewerken van foto’s in Lightroom.

Voor videobewerkers en content creators biedt het apparaat een nieuwe manier om door projecten te navigeren. Het scrubben door een tijdlijn met een dial voelt natuurlijker en is tegelijkertijd ook veel preciezer dan een muis. De 32 knoppen bieden daarbij genoeg ruimte voor al je belangrijke inputs zoals shortcuts, markers en presets of zelfs een combinatie hiervan.

Audiofielen of muzikanten kunnen de dials weer gebruiken voor volumeregeling binnen je DAW, zoals panning, master volume of zelfs bus-volume. Zelf had ik het zo ver gekregen dat ik m’n gain, level en EQ van m’n gitaar amps kon aanpassen tijdens m’n jam sessie. Dit tilde voor mij het apparaat naar een essentiëel stukje hardware voor mijn setup.

De kracht van de Stream Deck + XL zit vooral in de manier waarop het apparaat zich kan aanpassen aan de iedere gebruiker.

Verdict

De Stream Deck + XL is geschikt voor mensen die veel tegelijk willen doen en de controle in handen willen houden. Denk bijvoorbeeld aan streamers die hun liveshow strak willen houden, editors die sneller door hun timeline willen bewegen en iedereen die graag repetitieve taken automatiseert. Het apparaat werkt soepel en voelt premium aan, met knoppen en dials die echt bijdragen aan een snellere workflow. Is de Stream Deck + XL de investering waard? – Ik zeg van wel, want het is een stukje gear die vanaf minuut één al uitzonderlijke oplossing en controle biedt.

De Stream Deck + XL is te verkrijgen vanaf €349,- via de officiële webstore van Elgato.