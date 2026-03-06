Echoes of Aincrad aangekondigd voor juli 2026

Bandai Namco heeft afgelopen nacht hun nieuwe RPG aangekondigd. Echoes of Aincrad komt uit op 10 juli voor PlayStation 5, Xbox series X|S en pc. De RPG speelt zich af binnen het Sword Art Online-universum.

Het is niet de eerste Sword Art Online-RPG van Bandai Namco, maar wel de eerste die het over een andere boeg gooit. Zo heet de game Echoes of Aincrad en is de Sword Art Online ondertitel vooral klein. Dit heeft er alles mee te maken dat Bandai Namco wil verduidelijken dat het om een ander soort koek gaat als we gewend zijn van de franchise tot nu toe. Waar we in de Sword Art Online-games tot nu toe vooral vanuit een bestaand personage speelde, maken we in deze game ons eigen personage.

We treden dan ook niet per se in de voetsporen van Kirito uit de anime of manga, maar spelen een origineel verhaal in het universum van de populaire franchise. Het is dus voor iedereen een nieuwe ervaring, ongeacht je bekend bent met de franchise.

Sword Art Online

Sword Art Online is een populaire manga-franchise met ondertussen verschillende anime-series, mangaboeken, verfilmingen en speelfilms. In deze franchise is een nieuwe MMO uitgekomen die spelers met een VR-headset kunnen spelen. Het addertje onder het gras is, dat spelers die Sword Art Online opstarten er achter komen dat ze de headset niet meer af kunnen zetten en ze in de echte wereld doodgaan als hun avatar in het spel doodgaat. Hier hoef je uiteraard geen zorgen om te maken bij het spelen van Echoes of Aincrad.

De eerste preview

Alhoewel de onthulling ons nog niet veel informatie geeft, is IGN al aan de slag mogen gaan met de game. Ze delen in hun preview hoe de eerste ontmoeting met Aincrad is verlopen en we krijgen alvast een glimp van het verkennen van de wereld en combat met vijanden uit de eerste gebieden van de game. Je kunt de preview hier beneden kijken.