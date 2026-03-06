Project Helix is de volgende Xbox en speelt ook PC-games

Nieuws 19 Jordy Gerritse 6 maart 2026
Project Helix is de naam waaronder de volgende Xbox op dit moment volop in ontwikkeling is. Nieuwe Xbox-baas Asha Sharma deelt dit via social media via haar eigen profiel en via het profiel van Xbox. Tijdens GDC gaat ze meer details onthullen.
Een groot broodje niks is het eigenlijk. Iedereen weet natuurlijk al dat de nieuwe Xbox in ontwikkeling is, maar we weten nu ook onder welke naam. Project Helix. We weten ook dat de volgende Xbox-console niet alleen Xbox-games kan afspelen, maar ook pc-games. Er zijn verder nog geen details vrijgegeven over hoe dit precies werkt, maar eerdere lekken en geruchten bevestigen dit verhaal.
The next generation of Xbox console: Project Helix pic.twitter.com/YQUrCgCb9J
— Xbox (@Xbox) March 5, 2026
Eerdere geruchten rondom de nieuwe Xbox suggereren dat het gaat om een console die ook als pc gebruikt kan worden. Het zou een Xbox zijn die volledig op Windows draait en dus ook al je pc-games kan afspelen op Steam, Ubisoft Connect, Battle.net, Epic Games en alle andere verschillende launchers. De console zou een speciale console UI krijgen vanwaar je alle games kunt opstarten vergelijkbaar met een Xbox of Xbox ROG Ally en Steam Deck.
Het is nu nog maar de vraag hoeveel details er over de nieuwe Xbox-console worden vrijgegeven tijdens GDC. GDC wordt gehouden van 9 maart tot 13 maart in San Francisco.
