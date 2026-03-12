Review | GXTrust Felox + draadloze gamingmuis

Trust brengt onder zijn gaminglabel GXTrust een nieuwe draadloze muis uit voor een hele scherpe prijs. Voor drie tientjes heb je een draadloze gamingmuis, RGB, knopjes aan de zijkant en de mogelijkheid om deze gemakkelijk met drie apparaten te verbinden om eenvoudig te kunnen wisselen. De vraag is dan: What is the catch?

Want is er eigenlijk wel een catch met deze draadloze gamingmuis? Je zou het misschien niet direct verwachten, maar voor de scherpe adviesprijs van € 29,99 doet de GXTrust Felox+ het best aardig. Iedereen die een beetje wil pc-gamen op budget ziet hier een kanshebber. Andere muizen met vergelijkbare features kosten al snel het dubbele of driedubbele, dus waar zit het hem in?

Wat krijg je voor je geld?

GXTrust Felox+ biedt je een aardig uitgebreid pakket. Het heeft een ingebouwde batterij die ongeveer 40 uur meegaat. Met de RGB aan is dat iets minder, maar door de subtiele RGB valt het eerlijk gezegd wel mee. Veel batterijduur verlies je er niet op. Daarnaast gaat de RGB als je de muis even niet gebruikt ook weer uit, tot je deze weer wakker maakt. De muis kent verschillende sluimerstanden. De eerste is een zachte sluimerstand die je kunt ontwaken door simpelweg met de muis te bewegen. Als je de muis voor een langere tijd niet gebruikt, moet je even een paar muisklikken gebruiken om ervoor te zorgen dat de muis aangaat en je pc deze weer registreert.

De DPI-standen vallen tussen de 200 en 12.000 en zijn via de software te configureren. Middels het knopje boven het scrollwiel kun je eenvoudig tussen alle standen wisselen. Ik heb geen idee wie er in godsnaam zou kiezen voor een dpi van 12.000, maar als je toevallig op een bioscoopscherm speelt met een resolutie van 8K, kan het handig zijn.

Je krijgt een USB-dongle bij de muis (USB-A) en je hebt twee bluetoothopties. Als je muis leeg is, kun je deze terwijl je hem oplaadt ook gebruiken, maar dit is niet comfortabel, dus zorg er gewoon voor dat je je muis opgeladen hebt. Dankzij de drie verschillende standen kun je via een knopje op de onderkant van de muis eenvoudig wisselen tussen bijvoorbeeld een pc, telefoon of tablet. Indien je een handheld gaming-pc hebt zoals een Steam Deck, Legion GO of ROG Ally, is dat een fijne optie om eenvoudig met een muis meerdere apparaten te bedienen. Als je bijvoorbeeld veel wilt tweaken in de instellingen van je handheld pc. Combineer dit met een toetsenbord dat soortgelijke verbindingsopties heeft en je hebt eigenlijk geen andere randapparatuur nodig om alles te bedienen. Zoals deze HyperX Alloy Rise Wireless.

De muis heeft verschillende programmeerbare knoppen die je via de software kunt instellen en al deze knopjes met omhulsel bij elkaar wegen 92 gram. Best licht, maar niet het lichtste wat we hebben gezien. Als kers op de taart krijg je griptape erbij in de doos, die je wel zelf op de muis moet plakken. Deze kunnen aan de zijkant en op de linker- en rechtermuisklik. Ik ben er zelf geen fan van, dus goed dat ze optioneel zijn, maar jammer dat het stickers zijn. Dit gaat namelijk na verloop van tijd loslaten; de plakrandjes vangen stof en vuil op en de griptextuur wordt door de oneffenheden sneller vuil. Grote kans dat ze bij een tweede of derde grondige schoonmaakbeurt alweer aan vervanging toe zijn. Je krijgt er geen reserve-stickertjes bij.

Koopje, toch?

Veel features, werkt met software voor configuratie en het is echt niet duur. Helaas zou ik deze muis toch niet snel in eigen gebruik nemen. Dat heeft twee redenen en een derde mini-reden, wat eigenlijk vooral op discipline aankomt. Ten eerste: de vorm van de muis is vrij lomp. Het heeft een typische game-y uitstraling met ruige hoeken en randjes. Ziet er tof uit, maar ligt totaal niet lekker in de hand. Mijn ringvinger ligt een beetje ongemakkelijk op de rand de rechtermuisklik te rusten en dat voelt nooit echt fijn aan tijdens gebruik.

Ten tweede: de muis is draadloos en de pollingrate is wat aan de lage kant. De maximale pollingrate is 1000 Hz en als je net afkomt van een muis met een 8K-pollingrate merk je toch dat dit een stuk minder vloeiend aanvoelt. De polling is het aantal verversingen per seconde van de muisregistraties. Des te hoger dit is, des te nauwkeuriger je input geregistreerd wordt. Dit zie je ook visueel terug op je beeldscherm als je met de muis beweegt. Hoe lager de pollingrate, des te meer de muis over je beeldscherm heen stottert. Een pollingrate van 1000 Hz is absoluut niet slecht, maar het is wel wat aan de lage kant.

Het laatste inimini-puntje is het gebruik van de muis aan de kabel. Dit werkt toch niet zo lekker als wanneer je een echte bedrade muis gebruikt. Natuurlijk is dit een beetje muggenzifterij, want als je gewoon je muis op tijd oplaadt, heb je daar nooit last van.

Zijn dit dan de echte dealbreakers? Nee, tuurlijk niet. Maar het ligt wel een beetje aan jou als persoon. Als je een featurerijke muis zoekt voor een zachte prijs, is deze GXTrust Felox+ een absolute kanshebber. Alhoewel het design voor mij een beetje te dicht in de buurt komt van de “gamingmuizen” die Action soms verkoopt, vind ik wel dat de RGB heel erg slick en subtiel verwerkt is in de muis. De vorm en hoe deze in de hand ligt, is voor mij persoonlijk niet fijn. De pollingrate is ook absoluut geen dealbreaker. Vooral niet als je niet eerder een muis met een veel hogere pollingrate hebt gebruikt.

Verdict

De GXTrust Felox+ is een erg scherp geprijsde muis met op het oog best veel features die aantrekkelijk zijn voor gamers. Aanpasbare DPI, aanpasbare muisknoppen en slick verwerkte RGB-verlichting. Toch zijn er een aantal kanttekeningen die de aantrekkelijke prijs verklaren, zoals de ietwat lage pollingrate, een onergonimisch, generiek “gamer” ogend design en de matige gripstickers die je erbij krijgt. Een ongetwijfeld interessante muis als je graag aan de slag gaat met veel configureerbare features, maar daar ietwat inlevert op comfort.