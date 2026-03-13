Bravely Default Flying Fairy HD nu uit op PC en Xbox

Bravely Default Flying Fairy HD Remastered is nu uit op de PC en Xbox-consoles. De Nintendo 3DS-klassieker verscheen eerder al in een geremasterde vorm op de Nintendo Switch 2, maar is nu ook speelbaar op PC en Xbox.

Als grote verrassing maakte Square Enix op 12 maart 2026 bekend dat Bravely Default Flying Fairy nu speelbaar is op Xbox en PC. Spelers kunnen de game nu aanschaffen met 20% lancerings-korting. De game heeft voor deze platformen ook een nieuwe trailer gekregen.

Een ietwat verrassende aankondiging en shadowdrop als je het ons vraagt. Zeker gezien er niet gesproken is over een PlayStation-release. De verklaring zou kunnen zijn dat Square Enix het nog steeds ziet als een echte portable game en deze compatibel is met de Steam Deck en ROG Xbox Ally.

Bravely Default Flying Fairy is het eerste deel binnen de Bravely-franchise en daarmee dus een ideaal startpunt. De game verscheen voor het eerst op de 3DS in 2012. De volledige franchise bestaat op dit moment uit drie games. Bravely Second verscheen in 2015 op de 3DS en Bravely Default 2 verscheen in 2021 op de Nintendo Switch.