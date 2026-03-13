Help Dark Six in de nieuwe Little Nightmares VR: Altered Heroes

Nieuws 6 Joel Lemmrich 13 maart 2026
In deze versie kruip je in de huid van Dark Six, die op een angstaanjagende reis gaat om het missende deel van zichzelf terug te vinden. Onderweg ontdek je nieuwe locaties, ontmoet je bizarre personages en zie je de grootste kinderangsten – allemaal vanuit een meeslepende first-person VR-perspectief.
Ontwikkelaar Iconik belooft de meest intense Little Nightmares-ervaring tot nu toe. Elk hoofdstuk zit vol met unieke uitdagingen, en de puzzels en vijanden zijn ontworpen om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van virtual reality.
Met Altered Echoes wordt het verhaal van Little Nightmares verder uitgediept en krijgen spelers een nieuw, emotioneel perspectief op het mysterieuze universum van de reeks.
Meer informatie vind je op bandainamcoent.eu of via de officiële kanalen van Bandai Namco op Facebook, Instagram, TikTok en X.
Little Nightmares VR: Altered Heroes verschijnt op 24 april 2026 voor PlayStation 5 (PSVR2), pc (via Meta Horizon Store en SteamVR), en als standalone-versie voor Meta Quest 2 en 3.
