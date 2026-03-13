Honkai Star Rail – Patch 4.1 “Unraveled for Daybreak” live op 25 maart

HoYoverse heeft aangekondigd dat versie 4.1 van Honkai: Star Rail, getiteld “Unraveled for Daybreak”, op 25 maart 2026 wordt uitgebracht. In deze update staat opnieuw de wereld van Planarcadia centraal en worden spelers uitgenodigd voor Star Rail FEST.

Hoewel Star Rail FEST om feest en nostalgie draait waar onze Astral Express-crew centraal staat, schuilen er achter de vrolijke façade duistere complotten en verschillende dreigingen. Tijdens het evenement worden drie grote themagebieden geopend: de Belobog Zone, Xianzhou Luofu Zone en Penacony Zone, waar bezoekers hoogtepunten uit eerdere verhaallijnen kunnen herbeleven, zoals gevechten tegen gigantische vijanden en iconische baasduels.

Ook Pearluxe Tower, het hoofdkantoor van Pearluxe Corp, wordt als nieuw gebied beschikbaar. In deze toren krijgen spelers onder meer de nieuwe, ultraflexibele “Alloy King Pom-Pom”-figuur te zien en kunnen ze deelnemen aan verschillende mecha-geïnspireerde activiteiten.

Nieuw speelbaar karakter

In versie 4.1 is de populaire detective Ashveil eindelijk als speelbaar personage. Ashveil, die doorgaans een luie en nonchalante indruk maakt, laat nu zijn serieuze kant zien terwijl hij samen met de Astral Express-crew een moordzaak in de Dovebrook District onderzoekt en de samenzweringen achter het elationsfeest probeert bloot te leggen.

In gevechten is Ashveil een 5-star Lightning-personage op het pad “The Hunt”, dat draait om jacht en follow-up-aanvallen. Hij kan vijanden om hem heen verdoven voordat het gevecht begint, de CRIT DMG van het volledige team verhogen en één vijand als “Bait” markeren, waardoor de verdediging van alle vijanden wordt verlaagd zolang deze doelwit blijft bestaan. Door herhaaldelijk de “Bait” aan te vallen, activeert hij extra schade, herwint hij skill points en bouwt hij de bron “Gluttony” op, die zijn krachtige follow-up-aanvallen verder versterkt en hem in staat stelt vijand na vijand te blijven opjagen.

Wispae War Saga

Daarnaast introduceert Honkai Star Rail versie 4.1 een volledig nieuwe activiteit: de Wispae War Saga. In deze modus leidt de Trailblazer verschillende soorten wispae-soldaten in gevechten binnen de Graphia Academy, waarbij strategie, upgrades, spreukkaarten en capsules met speciale effecten centraal staan. Spelers kunnen hiermee sterke kampioenen verslaan, nieuwe wispae-metgezellen vrijspelen en na de academy-uitdagingen ook buitenstaanders bevechten voor extra variatie in gameplay en progressie.

Spelers kunnen zich verder verheugen op diverse extra’s en beloningen. Na de lancering van versie 4.1 ontvangen ze 10 warps simpelweg door in te loggen, en de Divergent Universe gaat een nieuwe fase in onder de naam Arcadian Chronicles, waarin met “Waypoint Pass”-kaarten vrij gebieden gekozen kunnen worden en het nieuwe, upgradebare systeem “A Mask of Elation” extra beloningen vrijspeelt. Bovendien keren dubbele-beloningsevenementen zoals Planar Fissure en Garden of Plenty terug, zodat spelers sneller Planar Ornaments en upgrade-materialen kunnen verzamelen.

Honkai Star Rail is gratis te spelen op verschillende platformen.