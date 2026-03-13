Review | HyperX Origins 2 1800

We zijn inmiddels enorm bekend met het HyperX merk, ook qua keyboards! Echter gaan we nu van de kleinere form factor af en kijken naar een volledig nieuw toetsenbord mét num pad: de HyperX Origins 2 1800!

De Origins 2 1800 is een full-sized full-function gaming toetsenbord dat gemaakt is om aangepast te worden. Dat is wat HyperX met verschillende keyboards doet. Zo had de Rise 75 de mogelijkheid om de top plate te vervangen met andere kleuren en om leuke magneetjes aan de zijkant te plaatsen. Dit maal kan de hele case aangepast worden. Het is een volledig hot swappable toetsenbord met een 1800-stijl layout.

Bouwkwaliteit en design

De Origins 2 1800 is een compact-form toetsenbord met een volledige layout. Je krijgt dus je numpad en al je andere functionele keys, maar je levert weinig ruimte op je bureau in. Het is een vrij klein bord, met een vrij minimalistische uitstraling. Ik ben er wel fan van!

Kijken we verder naar het design, dan zien we dat de behuizing half-transparant is. Zo komt de RGB op een subtiele manier door de behuizing heen, wat het toetsenbord iets unieker laat ogen dan veel andere merken. Ik vind dit wel een toffe toevoeging, maar ik ben ook een beetje sceptisch jegens de tactiek van HyperX.

Het lijkt erop dat ieder product een eigen unieke manier van customization heeft. Side plates van je headset vervangen, de top plate van je toetsenbord vervangen of juist, zoals nu, de gehele case. Dit zijn allemaal leuke extra’s, maar ik heb wel het gevoel dat HyperX iets meer mag doen aan het aanbieden van toffe kleuren en prints hiervoor. Je kan nu bijvoorbeeld nieuwe kleuren voor je behuizing kopen, maar meestal blijft het bij 1 zo’n iteratie. Er komt daarna niets nieuws meer, dit was ook zo met de magneetjes op de Rise 75. Als je dan zoiets gaat doen, blijf er dan ook mee spelen. Maar goed, dat zijn details natuurlijk. Want het haalt niet weg dat ze hiermee een stuk unieker zijn dan veel andere merken. Verder is het een stijlvol keyboard.

Het keyboard bestaat grotendeels uit plastic, wat prima is om het gewicht laag te houden, maar ook niet heel stevig voelt. Ik denk dat een groot deel van die keuze ook nog eens ligt bij dat uitwisselbare, dat je dus andere kleuren kan kopen. Maar, toch voelt het hierdoor niet als een premium keyboard, wanneer je naar de bouwkwaliteit kijkt.

Verder is het wel hot swappable, zitten er plate mounted stabilizers in en kan je het bord in hoogte verstellen. Dit zijn allemaal features die het dan wel weer een heel uitgebreid pakket maken.

HyperX Linear Red

Een enorm fijne switch, is de in-house HyperX Linear Red switch. Deze is soepel, snel en heeft een actuation point van 1.8mm, dus de key hoeft niet ver ingedrukt te worden om te activeren. Daarnaast kan je, wanneer je dat wilt, de switches vervangen met MX switches. Ik blijft erbij dat dit een van m’n favoriete switches is voor de meeste doeleinden. Dat HyperX hierop blijft inspelen, is alleen maar een voordeel. Het is daarnaast ook een stabiele switch, waardoor hij heel accuraat is.

Kijken we naar geluid, dan is het prima. Ik vind dat de Rise 75 beter klinkt, maar de Origins 2 1800 klinkt zeker niet slecht. Je krijgt de switches factory-lubed, dus ze voelen heel smooth, echter klinken ze niet altijd zo. Vooral de spatie is een stuk luider en holler dan ik zou willen horen.

De polling rate is tot 8000 Hz, extreem snel dus. Voor de competitieve gamer betekent dit een extreem lage input-latency. Wat het bord toegankelijk maakt voor gamers van alle smaakjes. Ik zou de Origins 2 1800 dan ook met alle plezier gebruiken voor alle shooters! Qua typen is er ook zeer zeker niks mis met dit model, het voelt soepel, typt snel en door de stabiele switches zal je niet snel mis typen.

NGENUITY

Uiteraard, zoals we gewend zijn, werkt deze ook wederom goed samen met de NGENUITYsoftware van HyperX. Je kan hier alles aanpassen van custom keys tot aan je RGB. De NGENUITY software is heel fijn in gebruik en ziet er heel strak uit. Ik vraag me wel af of HyperX uiteindelijk ook gaat kijken naar browser based software voor wellicht miniscule aanpassingen. Dit maakt het bord meer bruikbaar voor mensen die hem voornamelijk op console willen gebruiken, of die geen fan zijn van verschillende soorten software. Buiten dat is de software gewoon enorm goed, vooral als je in het HyperX ecosysteem zit met je muis, toetsenbord, headset en noem het maar op! Alles werkt lekker samen. Dit toetsenbord is overigens getest met de beta van NGENUITY 5.

Verdict

De HyperX Origins 2 1800 kost ongeveer 140 euro. Voor dat bedrag krijg je een vrij compleet en feature-rijk pakket. Echter zitten er ook wat duidelijke minpunten aan dit model, waaronder het geluid en de bouwkwaliteit. Daarnaast zou ik graag zien dat HyperX meer gaat doen met de unieke concepten die ze hebben. Ik zie zoveel opties voor cases met leuke prints, maar vaak blijft het dan bij 1 iteratie aan kleuren.

Zijn dat geen dealbreakers voor je? Dan is dit een stijlvol bord met veel features, die ook nog eens lekker compact is voor een full-sized toetsenbord. HyperX heeft daarnaast een enorm snelle polling rate, wat het bord bruikbaar maakt voor de meest competitieve gamers én is ook nog eens vrij licht in gewicht. Typen is uiteraard altijd fijn, gamen ook, dus je krijgt zeker waar voor je geld!