Met deze update krijgt elke Nintendo Switch-game een Nintendo Switch 2 Edition

De Nintendo Switch 2 heeft een nieuwe firmware-update gekregen en deze bevat een erg opvallende feature die gek genoeg niet van Nintendo de nodige aandacht krijgt. Handheld Mode Boost zorgt ervoor dat alle originele Nintendo Switch-titels er beter uitzien op jouw Nintendo Switch 2.

Nintendo heeft een nieuwe update uitgerold voor de Nintendo Switch 2. Deze update bevat de Handheld Mode Boost-optie in de instellingen. Als je deze optie inschakelt, krijgen alle originele Nintendo Switch-games een grafische en prestatieboost. De Nintendo Switch 2 houdt de Switch-game dan voor de gek en doet net alsof de game in docked mode wordt afgespeeld.

Je krijgt dus de performance- en grafische settings van de game in docked mode, wat vaker 1080P is, vergeleken met de 720P in handheld mode. Aangezien de Nintendo Switch 2 een hogere resolutie ondersteunt en standaard veel meer kracht heeft dan de originele Nintendo Switch, geniet je nu van je games in 1080P. Dit ziet er vervolgens stukken beter uit dan je gewend bent, omdat je op een veel kleiner scherm speelt.

Spelers reageren verbaasd en positief op internet over deze update. Velen zeggen dat Pokémon Legends Arceus nu veel beter speelbaar is op de Nintendo Switch 2. Verder noemen fans het een gamechanger voor de Xenoblade Chronicles-games, die in handheld mode op de Nintendo Switch heel wazig en onscherp uitzagen.

Het is misschien geen echte Nintendo Switch 2 Edition-update, maar al je oudere games zien er in handheld mode wel een stuk beter uit na deze update. Welke oude Nintendo Switch-game ga je als eerste uittesten?