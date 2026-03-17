Heroes Made In Asia 2026 is er óók voor de gamers

Goed nieuws voor gamers én liefhebbers van Aziatische popcultuur: dit weekend verandert de Jaarbeurs in Utrecht in een kleurrijk speelparadijs. Tijdens Heroes Made in Asia (21 en 22 maart) kun je niet alleen losgaan op je favoriete games, maar ook proeven, ontdekken en jezelf onderdompelen in alles wat Azië zo uniek maakt. Die combinatie, die kan je dit weekend vinden!

Wij namens intheGame zijn al een aantal jaartjes te vinden op Heroes Made In Asia. Foto’s maken, interviews houden, cosplays checken en achteraf verslag maken. Dat is dit jaar geen uitzondering, wij zijn er dit weekend gewoon weer! Maar, de organisatoren wilde jullie graag informeren over alles dat er te doen is voor de gamers. En wij, als gaming platform, vertellen jullie dit uiteraard ook graag.

Gaming staat natuurlijk centraal en dat merk je meteen. Of je nu bent opgegroeid met klassieke knokpartijen en kart-races of liever de nieuwste multiplayer-games speelt: er is voor ieder wat wils. Denk aan toernooien, racing simulators en retro consoles waar je je nostalgie kunt voeden. Extra leuk: Red Bull zet een speciale Gaming Ground neer met een 3v3 Rocket League setup. Durf jij het op te nemen tegen pro-speler Twisty?

Heroes Made in Asia is geen standaard game-event. Het draait om de complete Aziatische beleving. Je loopt zo van een K-pop performance naar een workshop over traditionele kunst of een panel met internationale gasten. Zo zijn er onder andere acteurs uit bekende series zoals One Piece, stemacteurs uit populaire games en choreografen die je moves kunnen upgraden. Uiteraard is er een Aziatische food hall en zijn er meer dan voldoende marktjes met artiesten of erkende verkopers!

