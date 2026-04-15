Review | Beyerdynamic MMX 150 Wireless

Een gamingheadset uitkiezen is lastig. Er is gewoon zo ontzettend veel keuze en er zijn zoveel verschillende features om uit te kiezen. Maar welke kleur, maat of vorm je ook kiest, er is een element dat overal het belangrijkste is. Dat is het geluid. En dat zit bij deze Beyerdynamic MMX 150 Wireless in ieder geval goed.

We hebben door de jaren heen ontzettend veel gamingheadsets mogen testen en vaak merk je dat de kwaliteit en features met de prijs meestijgen. Dat geldt net zo goed voor dit merk. Zo hebben we hiervoor de Beyerdynamic MMX 230 geprobeerd en voor een aantal tientjes meer krijg je een draadloze headset die er iets anders uitziet, een soortgelijk geluidsprofiel levert, maar wel ANC aanbiedt. Die krijg je er niet bij op de MMX 150 Wireless, maar daarentegen heb je wel een iets betere microfoon.

Daarbij lijkt de MMX 150 iets meer op een traditioneel en stevig Beyerdynamic-paar headphones met een robuust design, dikke oorschelpen en stevige metalen tussenstukjes die langdurigheid bevorderen. De 230 MMX daarentegen is iets strakker in ontwerp, met een verwisselbare accu en een iets strakker geluidsprofiel dat beter is fijngesteld voor meerdere doeleinden. Nu wil ik hier geen vergelijkingsreview van maken, maar ik vond het wel goed om er even bij stil te staan. Aangezien we nog heel kort geleden de MMX 230 besproken hebben en veel gamers deze twee afwegen in hun zoektocht naar een nieuwe headset.

De Beyerdynamic MMX 150 Wireless

De Beyerdynamic MMX 150 Wireless is een closed-back draadloze gamingheadset met ongeveer 50 uur aan batterijduur. Je kunt de headset verbinden met Bluetooth of met een USB-C-dongle. Je kunt meerdere apparaten tegelijk aansluiten. Hierdoor kun je gamen op bijvoorbeeld je PlayStation 5, maar via je telefoon oproepen aannemen. Het geluid via de PlayStation wordt tijdens het telefoongesprek uitgeschakeld en gaat automatisch weer aan nadat het gesprek stopt. Via de Beyerdynamic-app op je telefoon kun je verschillende EQ-settings aanpassen en die worden realtime op de headset verwerkt, waardoor je direct het effect merkt tijdens het spelen. Hierdoor kun je eenvoudig wisselen tussen geluidsprofielen voor shooter games en racegames. Er staan standaard al vijf verschillende gaming-geluidsprofielen in de app, naast alle standaard EQ-presets. Je kunt er zelf altijd meerdere bijmaken, of kopiëren van enthousiastelingen op het internet.

Over de vormgeving hebben we het al een beetje gehad. Deze headset ziet eruit als een typische Beyerdynamic-headset. De microfoon is afneembaar en biedt sidetone aan, waardoor je jezelf hoort praten. Je kunt dit via de app aan- of uitzetten. Aan de linkeroorschelp zit een fysiek wieltje om het volume mee te regelen, de USB-C-ingang en een knop om te wisselen tussen dongle- en bluetooth-audio. Aan de rechterkant van de schelp zit een knop om de headset mee aan- en uit te zetten.

In de doos zitten naast de headset en microfoon ook een USB-C-dongle, USB-naar-USB-C-adapter, 1,8 meter lange USB-C-kabel en een 1,8 meter lange USB-C-naar-3,5mm-jack-kabel (om de headset aan te kunnen sluiten op je controller).

De oorkussens zijn van stof, waardoor ze wel heel erg comfortabel rond je oren zitten, ook met lange speelsessies tot late nachten in het weekend, maar ze kunnen hierdoor wel heel erg warm worden. Iets om rekening mee te houden in de warmere maanden van het jaar. De kussentjes zijn ook niet heel makkelijk afneembaar, dus schoonmaken is een beetje lastig.

Een uitblinker

Als ik terugdenk aan alle headsets die ik door de jaren heen gekocht of getest heb, dan is de Beyerdynamic MMX 150 Wireless daar een van de beteren van. Sterker nog, ik denk dat dit op dit moment samen met de Teufel Cage Pro mijn favoriete gamingheadset is. Ze delen een beetje die eerste plek, omdat de beide exceptioneel zijn, maar uitblinken op twee andere manieren. We gaan het vandaag uiteraard hebben over de MMX 150 Wireless en waarom ik hier enorm veel plezier van beleef.

Geluid is voor mij een ontzettend belangrijk component in eigenlijk alles wat ik doe in het dagelijks leven. Muziek luisteren, gamen, films kijken en werken. Ik heb bijna de hele dag wel iets op of in mijn oren dat geluidjes mijn oorkanaal in blaast. Dan is het belangrijk dat wat op of rondom mijn oren zit comfortabel is en gewoon lekker klinkt. Ik maakte me na het reviewen van de Beyerdynamic Aventho 200 een beetje zorgen om het maximale volume, aangezien je in games vaak de nadruk wilt leggen op die doffe achtergrondgeluidjes zoals verre voetstappen in competitieve shooters. Ik kan nu met een gerust hart mededelen dat die zorgen nergens voor nodig waren, want deze headset kan echt loeihard. Zo hard dat ik eigenlijk nooit op maximaal volume speel. Dat is gewoon te hard. Het is bijna alsof Beyerdynamic mijn review over de Aventho 200 heeft gelezen en dacht: “Weet je wat? Jij je zin. Hier”.

Als er één ding is waar je verzekerd van bent als je een Beyerdynamic koopt, is dat het geluid bijna niet te evenaren is. In ieder geval in de prijsklasse waar het zich in bevindt. Als je onze voorgaande reviews hebt gelezen over het merk, dan lees je dat steeds wel in een of andere vorm terug. Het bokst op tegen merken die eigenlijk net een prijsklasse hoger zitten en daarmee positioneert Beyerdynamic zich bijna zonder in te leveren als een stevige speler in de markt met toch wel high-end kenmerken voor een relatief goede prijs. Op het gebied van audio dus sowieso, en specifiek over de MMX 150 Wireless kan ik het volgende zeggen.

Deze headset is gemaakt voor de gamer die houdt van keiharde, rauwe audio. Elk geluidsprofiel klinkt hard en punchy. Of je nu naar muziek luistert of aan het gamen bent. De muziek blaast je omver en de balans is ook al zonder EQ enorm goed vormgegeven. Nu heb je in de meeste games ook geen eigen EQ nodig; dat doet de game al voor je. Maar je kunt altijd nog het een en ander fijnstellen als je de accenten net dat beetje wilt verschuiven. En daarom vind ik het geluid van deze headset zo enorm fijn. Ik ben eigenlijk wel een grote fan van hard, punchy en een beetje boomy. Mijn eerste echte hoofdtelefoon was er eentje waar je alleen voor de bass een losse batterij nodig had. Explosief geluid was voor mij liefde op het eerste gezicht. En de Beyerdynamic MMX 150 zet die liefde voort, maar doet dit wel binnen de lijntjes met genoeg clarity in de mid- en hoge tonen.

En het geluid bij de ander?

Er zit een afneembare microfoon op de headset met een klein plopkapje dat eigenlijk wel ruim voldoet als het aankomt op headsetmicrofoontjes. Het is heel degelijk. Je bent verstaanbaar en er zit zo min mogelijk ruis op het kanaal. Achtergrondgeluiden zijn altijd afhankelijk van je locatie en via welk programma je praat, dat eventueel al veel voor je opschoonde. Maar de headset of microfoon zelf doet niets aan AI-noise-canceling of ruisonderdrukking buiten de standaardtechnologie die de statische ingepapselde geluiden al voor je wegfiltert. Het is in ieder geval een erg degelijke microfoon voor een gamingheadset en waarschijnlijk ook wel een van de beteren op dit vlak.

Verdict

De Beyerdynamic MMX 150 Wireless knalt precies waar het moet. Dit is een near high-end gamingheadset met een van de sterkste geluidsprofielen in zijn klasse: krachtig, strak en verrassend zuiver. De accuduur is dik in orde en via de app kun je alles net dat beetje finetunen. Het is geen alleskunner, maar juist gefocust op wat telt: explosieve gamingaudio.

Zoals je van Beyerdynamic mag verwachten, zit het ook qua bouw gewoon goed: robuust, duurzaam en rechttoe rechtaan functioneel. Zoek je die missende punch, die echte OOMF die je games tot leven blaast? Dan zit je hier meer dan goed.