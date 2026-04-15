Take-Two stock stijgt met 1 miljard na Rockstar hack

Soms loopt een hack helemaal niet zoals de hackers het zelf voor ogen hadden. De hackergroep ShinyHunters heeft afgelopen weekend een flinke berg interne data van Rockstar Games online gegooid, nadat het bedrijf weigerde om losgeld te betalen. Maar in plaats van een klap voor het bedrijf, steeg de Take-Two stock juist met ruim 1 miljard dollar in waarde.



Even een korte samenvatting voor wie het nieuws gemist heeft. ShinyHunters wist via de cloudservers van Rockstar interne data van GTA Online en Red Dead Online te bemachtigen, eiste daar 200.000 dollar voor en kreeg vervolgens nul op de rekening. Toen Rockstar weigerde te betalen, gooide de groep de data gewoon online. En precies dat bleek hun eigen ondergang.

Waarom de Take-Two stock juist omhoog schoot?

De hackers dachten blijkbaar dat de gelekte cijfers iets schadelijks lieten zien, maar dat was niet zo. Sterker nog, ze bevestigden vooral hoe absurd veel geld Rockstar nog steeds verdient aan GTA Online. We hebben het hier over zo’n 1 miljoen dollar omzet per dag, ongeveer 8 miljoen per week en op piekmomenten zelfs 27,9 miljoen dollar in een enkele week. Over de afgelopen tien jaar heeft GTA Online via Shark Cards en GTA+ in totaal zo’n 5 miljard dollar binnengeharkt.

Investeerders die deze cijfers binnenkregen, hadden er duidelijk wel oren naar. Bij het openen van de markt op 14 april stond de Take-Two stock op 202,26 dollar per aandeel. Binnen een uur stond die op 207,78 dollar, en op het hoogtepunt zelfs op 206,66. Een stijging van 2,63 procent, en dat tikt aan als je de marktwaarde van het bedrijf erbij pakt. We hebben het over ruim 1 miljard dollar aan extra waarde, en dat allemaal door een leak die juist bedoeld was om Rockstar te schaden.

Wat de leak vertelt over consoles versus PC

Een ander interessant detail uit de leak gaat over waar al dat geld vandaan komt. PS5-spelers nemen 53 procent van de totale omzet voor hun rekening, met 3,47 miljoen wekelijkse spelers en een gemiddelde besteding die ver boven de PC-cijfers ligt. Xbox Series X/S-spelers spenderen gemiddeld 1,65 dollar per week, terwijl PC-spelers ondanks hun bijna 894.000 wekelijkse gebruikers slechts goed zijn voor 3,1 procent van de inkomsten.

Dat verklaart eigenlijk meteen waarom Rockstar er zo heilig in gelooft om GTA 6 eerst alleen op consoles uit te brengen, iets waar we eerder al uitgebreid over schreven in ons artikel Waarom komt GTA 6 pas later naar PC. De cijfers liegen er gewoon niet om. Op console zijn spelers veel sneller geneigd om hun portemonnee te trekken voor microtransacties, en daar verdient Rockstar simpelweg meer aan.

Wat dit betekent voor de Take-Two stock op lange termijn

Ondanks de mooie sprong staat de Take-Two stock nog altijd zo’n 25 procent onder zijn 52-weeks hoogtepunt van 264,79 dollar. Het bedrijf heeft de afgelopen maanden aardig wat klappen gehad door onder andere de hele Project Genie AI-paniek en interne ontslagrondes bij Rockstar North, volledig hersteld zijn ze nog niet. Maar met GTA 6, dat naar verluidt op 19 november 2026 verschijnt, hebben investeerders alle reden om optimistisch te blijven.

De ironie van het hele verhaal is bijna te mooi om waar te zijn. ShinyHunters wilde 200.000 dollar afpersen, kreeg niets, en heeft Rockstar uiteindelijk geholpen om er 1 miljard dollar bij te krijgen. Hoe je dat noemt, mag je zelf invullen. Een mooi staaltje karma in elk geval.

Wat vind jij van het hele Rockstar-lek? Een kostbare blunder van de hackers, of wist Take-Two er gewoon slim op in te spelen? GTA 6 staat voorlopig nog gepland voor 19 november 2026 op PS5 en Xbox Series X/S, met een PC-versie die later moet volgen. Laat het ons weten in de reacties hieronder!