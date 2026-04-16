Red Dead Redemption PS5 krijgt fysieke editie op 7 mei

Verzamelaars van fysieke games kunnen binnenkort weer een klassieker aan hun plank toevoegen. Volgens een leak van een Spaanse retailer staat er een fysieke editie van Red Dead Redemption PS5 gepland voor 7 mei. De game krijgt daarmee eindelijk de boxed versie die bij de remaster release in 2025 nog ontbrak, en dat tegen een prijs van 32,90 euro.



De listing werd opgepikt door het Spaanse Portal Viciados, nadat de webshop Wakkap de pagina per ongeluk te vroeg online had gezet. Op het moment van schrijven is er nog geen andere retailer wereldwijd die hetzelfde heeft opgepakt, dus officieel bevestigd is het nog niet. Maar gezien hoe vaak dit soort leaks uiteindelijk kloppen, lijkt het me een kwestie van dagen voordat Rockstar zelf met een bevestiging komt.

Wat krijg je met de Red Dead Redemption PS5 fysieke editie?

De fysieke editie bevat naar verluidt dezelfde content als de digitale versie die op dit moment al te koop is in de PS Store. Dat betekent dat je niet alleen het basisspel krijgt, maar ook de Undead Nightmare-uitbreiding erbij. En dat is gewoon een heel mooie combinatie, want die zombie-DLC blijft tot op de dag van vandaag een van de leukste uitbreidingen die Rockstar ooit heeft gemaakt.

De PS5-versie draait in 4K op 60 frames per seconde, heeft HDR-ondersteuning en komt met verbeterde beeldkwaliteit en draw distances. Wie al een digitale PS4-versie in bezit had, kon eerder al gratis upgraden naar deze opgepoetste versie. Wij schreven daar eerder uitgebreid over in ons artikel over hoe Red Dead Redemption naar nieuwe platformen komt.

Waarom deze Red Dead Redemption PS5 fysieke editie er nu pas?

Eerlijk is eerlijk, dit voelt als een typische Rockstar-move. Ze brengen een game digitaal uit, laten hem een tijdje rijpen, en komen dan maanden later ineens met een fysieke versie op de proppen. Hetzelfde gebeurde destijds met de PS4-port van Red Dead Redemption. De digitale versie kwam eerst, en pas een paar maanden later volgde de disc. Voor verzamelaars en preservationisten is dit alsnog heel goed nieuws. Digitale versies kunnen op elk moment uit de store verdwijnen, updates kunnen content veranderen en in het ergste geval verlies je toegang tot een game die je gekocht hebt. Een disc in huis hebben, is en blijft gewoon de veiligste manier om een game te bewaren.

Wat het ontbreken van Red Dead Redemption 2 op PS5 zegt

Er zit wel een pijnlijke kant aan dit nieuws. Want terwijl Red Dead Redemption PS5 nu dus eindelijk een fysieke editie krijgt, wacht de fanbase al járen op een native PS5-versie van Red Dead Redemption 2. Dat blijft voorlopig uit, en dat is best apart gezien de populariteit van die game en het feit dat RDR2 nog steeds door velen wordt gezien als een van de beste games ooit gemaakt. Er gaan wel geruchten dat een Red Dead Redemption 2 Enhanced Edition dit jaar nog zou verschijnen, maar officieel is daar van Rockstar’s kant niets over bekend. Met de release van GTA 6 op 19 november lijkt het me ook onwaarschijnlijk dat Rockstar vlak daarvoor of daarna met iets nieuws komt. De aandacht gaat volledig naar Vice City toe, en dat is logisch.

Ga jij deze fysieke editie van Red Dead Redemption PS5 aan je collectie toevoegen, of zit je toch nog steeds te wachten op een native PS5-upgrade voor Red Dead Redemption 2? De fysieke editie staat volgens de leak voor 7 mei op de planning en kost 32,90 euro. Laat het ons weten in de reacties hieronder!