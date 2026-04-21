Tim Cook stapt op; Apple krijgt nieuwe CEO

HardwareNieuws 16 Malvin Schuivens 21 april 2026
Tim Cook zal later dit jaar van zijn rol als Apple CEO afstappen. De nieuwe CEO zal snel van start gaan en onder begeleiding van Tim Cook langzaam in de rol komen.
Cook blijft namelijk CEO tot 1 september 2026. In de tussentijd wordt nieuwe en aankomende CEO John Ternus ingeleid. Ternus is momenteel senior vice president of harde engineering binnen het bedrijf. Cook zal uiteraard niet los van Apple gaan staan en zal vanaf september een executive chairman worden binnen de board of directors van Apple.
“It has been the greatest privilege of my life to be the CEO of Apple and to have been trusted to lead such an extraordinary company,”
Cook is middels 65-jaar oud en zit al sinds 1998 bij de tech gigant. Zijn rol als CEO begon in augustus 2011. In zijn tijd heeft hij producten zoals de AirPods, Apple Watch en de nieuwere iPhones mogen onthullen en releasen. Daarnaast is de marktwaarde van Apple enorm gestegen onder zijn beleid. Grote schoenen om te vullen dus!
Die schoenen zullen dan ook hopelijk goed gevuld worden door Ternus, die ook alweer sinds 2001 onderdeel is van Apple. Hij begon in het design team en heeft in 2013 al zijn grote promotie naar VP gehad.
“John Ternus has the mind of an engineer, the soul of an innovator, and the heart to lead with integrity and with honor,” Zegt Cook over zijn opvolger. “He is a visionary whose contributions to Apple over 25 years are already too numerous to count, and he is without question the right person to lead Apple into the future. I could not be more confident in his abilities and his character, and I look forward to working closely with him on this transition and in my new role as executive chairman.”
Tagged as:
Apple CEO john ternus tim cook
About the author
Hi! Ik ben Malvin!
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment