Black Flag Resynced video leak verschijnt online

We zitten allemaal met smacht te wachten tot Ubisoft op 23 april om 18:00 de volledige resynced versie van Assassin’s Creed: Black Flag uit de doeken doet. Maar, eerder lekte Insider Gaming al de releasedatum en nu lijkt er ook een 11-seconden clip online te verschijnen.

Met een waarschijnlijke releasedatum van 9 juli 2026 trekt Black Flag Resynced veel ogen. Het welgeliefde piraten avontuur is altijd al enorm populair geweest bij fans van de franchise, dus veel mensen zitten te wachten op de volledige onthulling later deze week. Echter zitten we in een periode waar complete films kunnen lekken, dus een 11-seconden clip uit de reveal trailer is geen verrassing meer. Mocht je interesse hebben, dan kan je de clip hier kijken.

De clip zegt verder niet enorm veel, maar geeft wel een deel van de vibe en personages weer. Uiteindelijk zal de volledige reveal hopelijk veel meer laten zien, vooral gezien de kans op een definitieve releasedatum hoog is.

Zin in? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!