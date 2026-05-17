Opiniestuk – The Boys seizoen 5 is niet goed

Naast gaming doen wij bij inthegame ook ontzettend veel andere vormen van media consumeren: films, manga, anime en series, noem het allemaal maar op. Wanneer je dan zoals ik uitkijkt naar misschien wel de beste superheldenserie van onze tijd en je ziet het laatste seizoen zo alles in elkaar storten, is het toch fijn een platform te hebben om er even over te schrijven.

Want laten we wel wezen: het is altijd enorm fijn om kritisch te zijn en die kritiek heeft The Boys seizoen 5 volledig over zichzelf afgeroepen. De Amazon-serie die in 2019 begon, kende een bliksemstart met verschillende hoge cijfers van reviewers, maar ook van de kijker zelf. Als we dan vervolgens gaan kijken naar seizoen 5, dan zien we dat de review scores eigenlijk nog steeds heel hoog zijn, maar dat de kijker dit seizoen ontzettend middelmatig vindt. En ik deel die mening.

The Boys seizoen 5

Wanneer we kijken naar bovenstaande posters van seizoen 5, merk je eigenlijk dat de toon is gezet en dit goed opvolgt met de vorige seizoenen. Een clash tussen Butcher en Homelander. Maar wanneer je dan kijkt naar de inhoud van het seizoen zelf, is er eigenlijk heel weinig clash tussen deze twee. Ik zou zelfs zeggen dat er heel weinig Butcher is! Dat is niet het enige wat raar is, want als we kijken naar de poster van Homelander zie je dat hij zich in de ruimte begeeft en neerkijkt op een aarde die er niet heel erg goed aan toe is. We mogen in het seizoen geloven dat Homelander goddelijke status heeft, maar eigenlijk zien we nooit de wereldleiders hierover of de conflicten die dit met zich meebrengt.

En dat is ook een beetje het probleem: de posters beelden een grootschalige confrontatie uit, maar eigenlijk voelt The Boys seizoen 5 erg klein aan. Je mag aannemen dat dit geen budgetprobleem is, aangezien Amazon niet verlegen zit om cash en er genoeg guest actors elke episode lijken binnen te wandelen. Waar zit hem dan dat verschil tussen marketing en het daadwerkelijke product dit seizoen? Was het wellicht tijd of was het weer het desvermogen om een show goed en wel af te sluiten? Dat laatste zien we tegenwoordig meer en meer in series: Game of Thrones, Stranger Things, For All Mankind de lijst gaat maar door.

Waar zijn de key karakters

Want zelfs het conflict met de personages die er wel zijn, vind ik niet het niveau dat ik gewend ben van deze show. We volgen ontzettend lang in de serie Ryan, die als een grote pion wordt gezien in het gevecht tegen Homelander. In seizoen 5 vechten deze twee en met woensdag de finale in zicht hebben we niets meer gezien van Ryan. Butcher is nog steeds bezig met de demonen in zijn brein en gelukkig was er schijnbaar wel budget om Jeffrey Dean Morgan nog een keer af te stoffen. De pionnen in het spel verplaatsen zich op het bord, maar de stappen die gezet worden zijn onlogisch en dat zie ik ook niet meer verbeteren met nog maar 1 aflevering te gaan.

Do better

Mensen steken tegenwoordig jaren van hun tijd in een serie en soms duurt het ook lang voordat er een nieuw seizoen komt. Wanneer consumenten op een bepaald punt je show noemen in dezelfde lijn als Batman en Superman om vervolgens in elkaar te zakken met het laatste seizoen, is dat gewoon niet goed genoeg. Bedrijven als Amazon mogen ook best meer kwaliteit verwachten, zeker omdat er nog meer spin-offs gepland staan na The Boys en dit gewoon de perceptie op de franchise an sich verpest voor velen.

Nog drie dagen en dan stopt The Boys en kunnen we de finale bekijken. In mijn hoofd denk ik nog maar eens terug aan de writing van seizoen 3 en hoop ik toch nog een beetje te kunnen genieten van de show closer.