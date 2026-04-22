Marvel Rivals: PvE Blood Hunt

De straten van New York veranderen in een vampierinfestatie, en jij staat midden in de chaos. Blood Hunt, de nieuwe PvE‑modus van Marvel Rivals, brengt een duistere, actievolle ervaring waarin teamwork en overleven centraal staan.

Blood Hunt is een volledig nieuwe coöperatieve PvE‑ervaring die op 23 april 2026 wordt toegevoegd aan Marvel Rivals als onderdeel van Season 7.5. In deze nieuwe game mode nemen spelers het op tegen Dracula, die (opnieuw) is ontsnapt en New York overspoelt met vampiers en andere vijanden. De game mode ondersteunt 1 tot 4 spelers, waardoor zowel solisten als teams zich kunnen uitleven in intens gevecht tegen hordes undead.

Spelers kunnen kiezen uit een selectie van zes helden, waaronder Blade, Moon Knight, Thor, The Punisher, Squirrel Girl en Jeff the Land Shark. Elke held beschikt over unieke vaardigheden die speciaal zijn aangepast voor deze PvE‑gameplay ervaring. Tijdens runs verzamelen spelers Arcana Scrolls, die permanente of tijdelijke buffs geven zoals extra gezondheid, sterkere vaardigheden of verbeterde schade. Deze progressiesystemen zorgen ervoor dat elke speelsessie anders aanvoelt en spelers worden beloond voor het verhogen van de moeilijkheidsgraad. (Nieuwe variant op COD Zombies?…..)

De modus bevat vier grote bossfights: Cap Wolf, Ratatoskr, Dracula en Kingpin. Deze gevechten zijn ontworpen met unieke aanvalspatronen en mechanics,, maar uitgebreider en uitdagender. De vijandendichtheid is bovendien aanzienlijk verhoogd, waardoor spelers constant worden ge-swarmed door vijanden en en dat het voelt alsof je elke vierkante meter ruimte nodig hebt om te overleven.

Hieronder hebben we de aankondigingstrailer geplaatst van de nieuwe PvE game mode:

Naast de obvious action introduceert Blood Hunt ook een nieuw loot‑ en traitsysteem, waarmee spelers hun helden verder kunnen personaliseren. Dit maakt de modus niet alleen hoog in de waarde om het te blijven spelen, maar houdt het ook strategisch interessant. Hoewel nog niet bevestigd is of Blood Hunt permanent blijft, suggereren eerdere populaire PvE‑evenementen dat deze modus mogelijk langer beschikbaar blijft dan gepland. (Waar wij heel blij mee zijn!).

