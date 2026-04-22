Devil May Cry Season 2 Netflix Trailer

De gates of hell gaan opnieuw open en dit keer staat er een familiedrama op het spel. Dante keert terug, scherper en stijlvoller dan ooit, terwijl een oude (voor sommige bekende) rivaal uit de schaduwen treedt. Devil May Cry Season 2 belooft wederom een explosieve mix van actie, mythologie en emotionele confrontaties.

Netflix heeft officieel aangekondigd dat de animatieserie Devil May Cry Season 2 op 12 mei 2026 verschijnt, vergezeld door een nieuwe trailer die de toon meteen hard neerzet. De serie, gebaseerd op Capcom’s iconische hack‑and‑slashfranchise, bouwt voort op het enorme succes van het eerste seizoen, dat wereldwijd miljoenen kijkers trok en lovende recensies ontving. Ook voor nieuwelingen die niet bekend waren of zijn met de video game franchise was het een interessante en vooral goede serie om te volgen!

Uiteraard hebben we de trailer van Devil May Cry Season 2 voor jullie bijgevoegd in dit nieuwsbericht:

Volgens de officiële synopsis draait Devil May Cry Season 2 om een oorlog tussen werelden, waarbij Dante niet alleen de ”standaard” demonen moet bevechten, maar ook zijn eigen verleden en familiebanden onder ogen moet komen en daarme zien te handelen. De serie blijft trouw aan de stijl van de games: fast paced actie, heavy‑metal‑energie en een duistere, gothic sfeer. Studio Mir, bekend van onder andere The Legend of Korra en X‑Men ’97, keert terug als animatiestudio, wat opnieuw een visueel spektakel belooft.

