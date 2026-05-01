skate. seizoen 4 komt eraan — Terugblikken en leren van seizoen 3

Season 3 van skate. was nog niet eens koud of de community had alweer het halve universum gesloopt met nieuwe gaps, bizarre clips en trucs waarvan zelfs de developers dachten: “Hoe dan?” En precies die energie neemt Full Circle mee richting Season 4, dat op 2 juni van start gaat.

De devs laten weten dat ze flink hebben gesleuteld aan de skate.Pass, want spelers wilden meer goodies, meer merken en vooral meer redenen om te blijven grinden. De Premium Pass geeft je dit seizoen zelfs tot 1.500 SVB terug, wat betekent dat je er in theorie rijker uitkomt dan je erin ging. Niet slecht voor een dagje virtueel skaten.

Ook Isle of Grom blijft een hotspot. Premium Pass‑houders mogen er weer onbeperkt rondhangen, terwijl anderen een dagpas kunnen kopen. Maar het echte juicy nieuws is dat er een gloednieuwe area in San Van aankomt. De devs houden hun lippen stijf op elkaar, maar laten wel vallen dat sommige fans al “in de buurt zitten” met hun speculaties. Eerst is de area exclusief voor Premium Pass‑spelers, daarna kunnen anderen er tijdelijk in via een event, en uiteindelijk mag iedereen los.

En ja, iedereen vraagt het: komt er eindelijk night mode voor San Van? Het korte antwoord is: ze willen het, maar het is technisch gezien een monster. Grom is simpel vergeleken met een hele stad vol lichten, auto’s en chaos. Het team werkt eraan, maar het duurt nog even.

skate. collabs met bekende merken

Verder blikken de devs trots terug op de samenwerking met Nike SB, inclusief een IRL event met skaters, creators en zelfs een churrobar. Ze hintten dat er nog veel meer samenwerkingen aankomen, van grote lifestylemerken tot pure skatecultuur. Season 4 krijgt daarnaast een visuele upgrade, nieuwe challenges en een mid‑season event dat volgens de devs een voorproefje wordt van wat skate. in de toekomst nog meer wil doen.

Nieuwe tricks & features

Maar het hoogtepunt voor veel spelers? Finger flips zijn officieel terug. Niet de glitch‑versies die je misschien al op TikTok zag, maar echte, uitgebreide varianten met zelfs een paar rare easter‑eggy moves. Season 3 draaide om Dark Slides, maar Season 4 wordt volgens de devs één grote finger‑flip‑feestparade.

Tot slot werkt het team aan betere social features zodat je makkelijker met vrienden kunt skaten. En later in mei komt er nog een aparte Season 4‑blog plus een roadmap. Tot die tijd: blijf hydrated en houd je trucks strak, want San Van staat op het punt om weer compleet op z’n kop te gaan.

