Preview | NTE (Neverness To Everness)

De meest krankzinnige anime gacha game die je tot nu toe hebt gezien moet toch wel NTE, ofwel, Neverness To Everness zijn. Alhoewel we nog steeds niet goed weten wat het doel van de game is, hebben we wel onwijs veel plezier gehad met de demo tijdens Gamescom 2025

Anime Grand Theft Auto met unieke personages, een kleurrijke, door Ghibli geïnspireerde open wereld, Porsches en politie. Neverness To Everness heeft het allemaal en alleen al de wereld verkennen was enorm tof.

Wat precies het doel is in deze game weten we niet precies, maar het is in ieder geval een open wereld RPG met gacha anime personages. Dit betekent dat je personages krijgt op basis van een loterij systeem waar je aan mee kunt doen met in-game ruilmiddelen (,of echt geld). In tegenstelling tot andere gacha games, hoef je in deze game alleen maar te gokken voor personages. De wapens, attributen en auto’s verkrijg je door gewoon de game te spelen.

Indien je eerdere gacha games hebt gespeeld zoals Genshin Impact, voel je je snel vertrouwd met de besturing en de looks van de game. De ontwikkelaars pakken het zelfs op dezelfde manier aan als Hoyoverse met Genshin. Zo lanceert de game met een open wereld en een verhaallijn, maar wordt de wereld met het verhaal periodiek uitgebreid. Deze updates zijn allemaal gratis, maar het addertje onder het gras is natuurlijk dat de personages die verschijnen steeds maar voor een gelimiteerde tijd verkrijgbaar zijn via het gacha-systeem. De nieuwste personages zijn meestal voor een hele lange tijd heel erg krachtig in dit soort games, dus de FOMO slaat bij mij in ieder geval altijd hard toe. Hoe Neverness To Everness dit gaat aanpakken, moeten we nog zien.

Hands-on met Neverness To Everness!

Tijdens onze demo zijn we eigenlijk alleen maar aan de slag gegaan met de open wereld en de “Anomalies”. Dit zijn een soort van open wereld bosses die je kunt doen voor sterke loot. We hebben verschillende personages getest en deze spelen stuk voor stuk uniek, zoals je verwacht in dit soort games. Ze hebben zelfs allemaal unieke manieren om de wereld te verkennen. Zo kan eentje recht over muren heen lopen terwijl de meeste personages enkel kunnen klimmen. Een personage kan als een soort inktvlek zichzelf verplaatsen, waardoor obstakels opeens geen obstakel meer zijn. Elk personage heeft ook een ultimate ability en een of meerdere actieve abilities naast een automatische aanval.

Je kunt in deze game een eigen bedrijf starten en vanuit daar inkomsten generen om bijvoorbeeld je eigen auto’s te kopen en aan te passen. Van het bedrijven hebben we niet veel gezien, maar des te meer hebben we gespeeld met de auto’s. Er zijn veel verschillende voertuigen om te verzamelen en deze kun je vervolgens helemaal aanpassen met stickers, wielen, modificaties en meer. Je kunt vervolgens de grote stad verkennen in je auto en zelfs races doen.

Is het echt Anime GTA?

Nou, nee. Buiten een open wereld waarvan een groot gedeelte een stad is, rondrijden met auto’s, auto’s stelen en een Wanted-systeem, is er vrij weinig diepgang vergelijkbaar met Grand Theft Auto. Het probeert ook absoluut niet om een Anime GTA te zijn, want deze game legt de focus op andere plekken. Zo zijn er World Bosses, verschillende activiteiten zoals je eigen bedrijf runnen, allerlei quests, een groeiend verhaal met nieuwe updates en natuurlijk de gacha-personages die je kunt bemachtigen. Het combineert heel veel elementen uit verschillende soorten games om je een zandbak ervaring te bieden met het gacha systeem die je op verschillende manieren de mogelijkheid geeft om in deze wereld te “leven” met je favoriete personages.

Voorlopig oordeel

Neverness To Everness ziet er grafisch ontzettend mooi uit. De game combineert een bruisende binnenstad met mooie buitenwijken, natuur en zelfs bekende bouwwerken geïnspireerd door echt bestaande gebouwen en monumenten. Ik ben altijd huiverig voor gacha-games, maar wat ik tot nu toe heb gezien van Neverness To Everness is interessant genoeg om het te blijven volgen en te gaan proberen als de game eindelijk uitkomt. Het voelt niet aan als de zoveelste game die het succes van Genshin probeert na te doen, meer het komt met iets anders en ik ben zeer benieuwd waar het naar toe gaat.

Mocht je een kans willen maken om de game eerder te spelen, schrijf je dan alvast in via de pre-registration website van Neverness To Everness. Wie weet ben jij binnenkort al te vinden in Hethereau.