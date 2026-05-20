F1 25: 2026 Season Pack komt uit op 3 juni 2026

Het 2026-seizoen van Formule 1 is in vollegang. Hoog tijd om ook met de nieuwe auto’s, reglementen en coureurs aan de slag te gaan in de digitale racewereld. Dat kunnen we binnenkort doen. De 2026 Season Pack voor de F1 25-game komt uit op 3 juni en kost € 29,99 op consoles en € 24,99 op pc.

EA en Codemasters hebben de releasedatum voor de F1 25: 2026 Season Pack onthuld. Deze DLC brengt het 2026-seizoen naar de F1-game van vorig jaar. Er komt namelijk geen nieuw deel uit dit jaar. Volgend jaar komt er wel een nieuw deel uit.

We mogen met het 2026-seizoen aan de slag vanaf 3 juni 2026. Op die datum verschijnt de uitbreiding op pc, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. De uitbreiding kost € 24,99/29,99 op pc/console. Je kunt de uitbreiding vanaf dat moment ook in een bundel kopen. Hier zit de basisgame F1 25 bij. De bundel kost € 54,99 op pc en € 59,99 op consoles.

Wat is er nieuw?

Uiteraard komen de nieuwe teams: Audio en Cadillac erbij met de nieuwe driver line-up. De nieuwe auto’s en reglementen worden ook toegevoegd. Er komt ook een nieuw circuit bij: De Madring in Madrid. Dit circuit kun je alleen selecteren met de 2026-auto’s. De 2025-auto’s kunnen hier niet op rijden.

Op 26 mei om 17:00 volgt er een deep dive waarin EA meer informatie onthult over de F1 25: 2026 Season Pack.