Review | Indiana Jones and the Great Circle op de Nintendo Switch 2

Deja-deja-vu? Dat kan wederom kloppen! Eerder speelden wij Indiana Jones and the Great Circle al op de PC én op de Playstation 5 Pro. Na Dave en Jordy, is het ook aan mij om deze game een kans te geven, maar dit keer op handheld en in docked mode, want we spelen hem op de Nintendo Switch 2!

Net als Jordy, ben ook ik enorm fan van Uncharted, dus voor mij is Indiana Jones een titel die dat boxje wellicht aan kan tikken. Spoiler: op veel manieren doet het dat ook. Maar, er is meer aan de hand met deze game. Het vertelt namelijk het verhaal van een welbekend én geliefd personage: Indiana Jones. Niet direct een franchise waar ik enorm veel mee had als kind, maar een die ik pas later heb ontdekt.

Der Große Kreis

Als Indy op avontuur gaan is in deze game een zegen, want het voelt enorm als avonturen games die we al kennen, maar weet op de juiste wijze het Indiana Jones laagje toe te passen. We komen in verschillende steden, landen en gebieden die allemaal hun losstaande verhalen bevatten, met natuurlijk het overkoepelende verhaal dat altijd sterk aanwezig is.

In first-person ga je op avontuur en kom je door al deze verschillende gebieden. Soms wat meer lineair, soms juist heel open, maar altijd precies wat het moet zijn. Al had ik graag een third-person optie gezien, zoals velen onder ons, ben ik toch onder de indruk van hoe first-person je echt in het verhaal sleurt.

The Great Circle heeft natuurlijk ook aardig wat puzzels om op te lossen. Ik ben niet de beste puzzelaar, maar de game biedt mij genoeg opties, zowel in-game als in de difficulty keuzes, om het makkelijker te maken. En ik ben er eerlijk in, dit heb ik ook gewoon gedaan. Waar ik in Souls games iedere lastige uitdaging aanga, ben ik met puzzels een ware journalist. Hoe dan ook, de afwisseling die in de puzzels aanwezig zijn, zijn van harte welkom en houden het fris.

Uiteraard ga je als Indy ook de directe strijd aan met nazi’s en zal je je vuisten moeten ballen om deze te vloeren. Maar, wat mij vooral opviel, is de voice performance van Troy Baker als Indy, want wat een fenomenaal staaltje werk zet Baker hier neer. Hij weet bijna precies de vibe van het door Harrison Ford geportretteerde personage te pakken, met de humor en het sarcasme inbegrepen.

Maar ook Emmerich Voss, de schurk in dit verhaal, is niet te missen. Marios Gavrilis doet geweldig werk neerzetten met Voss. Hij is niet alleen een directe, weliswaar nazi, reflectie van Indy. De man heeft nog humor ook, al kan dit liggen aan zijn nuances en het snel wisselen tussen dreigend en sarcastisch.

Nintendo Switch 2 – Docked mode

Wat ooit begon als een Gamescom preview, met de mooie Duitse titel zoals hierboven benoemd, groeide uit tot een geliefde game binnen onze redactie. Echter had ik op moment van uitgave nog geen gaming PC. In ieder geval niet een die de game aan had gekund. Een Playstation 5 heb ik dan weer wel, maar op de een of andere manier heb ik daar de game nooit opgepakt. Toen kwam het: De Switch 2 versie. Het is niet zo dat ik de Switch 2 nu zou hebben gekozen als de eerste beste plek om Indiana Jones te spelen, maar ik was enorm verrast door de stabiele en mooie docked performance.

De game is namelijk echt scherp in docked mode, op 1080p, met een enorm stabiele 30fps. De belichting is mooi, er is weinig noise en ook textures zijn haarscherp. Ik durf zelfs te zeggen, dat de game in docked mode verdacht dichtbij de PS5/Xbox versie zit, alleen dan met een 30fps lock. Is de Switch 2 je hoofdplatform? Dan ga je enorm positief zijn over de ervaring die je aangeboden krijgt.

De upscaling die hier gebruikt wordt is DLSS, wat de game een upscale geeft van 540-720p naar 1080p en dat werkt echt heel goed. De beeldkwaliteit is verrassend scherp! Je krijgt nog steeds ray tracing, strand-based hair en screen-space reflecties op de Switch 2, wat oprecht fantastisch is. De game is dus niet alleen scherp door de DLSS, maar is ook nog eens mooi door de toegepaste moderne technieken die de Switch 2 goed kan benutten in docked mode.

En op de handheld?

Hier was ik niet direct gecharmeerd van de game. Dit is ook waar de ‘Switch blur’ meer opvalt dan in docked mode. Het is niet dat de game lelijk is op de Switch 2, totaal niet. Maar, het is wel zo dat de game inconsistent draait op de handheld en zelfs veel meer visual bugs lijkt te hebben dan in docked mode. Op zichzelf is het al echt een wonder dat de game zó goed draait op de Switch 2. Maar, toch is de handheld versie niet direct de eerste manier waarop ik de game graag zou spelen. Vergelijk het met Star Wars Outlaws en Cyberpunk 2077 en dan is Indiana Jones wel de mindere. In ieder geval op handheld.

Hoe kan dit dan? Nou, de handheld versie voor Indiana Jones draait op 720p, 30fps. De framerate is meestal stabiel, maar de low-res textures en blurry feel zijn hier wel een stuk sterker aanwezig. Vergelijk dit met de docked mode en het verschil is er overduidelijk.

Performance wise valt er niet veel te klagen, een vrij stabiele 30 frames is meer dan prima voor een port zo zwaar als deze. Maar minder consistente en soms zelfs buggy belichting, aardig grote noise, low-res textures. Dat soort dingen gaan wel opvallen. Verder is de handheld versie aardig speelbaar, maar dit is niet de manier waarop ik persoonlijk de game zou willen ervaren. Dan ben ik gewoon even heel eerlijk, want de docked mode doet het véél beter.

Verdict

Indiana Jones and the Great Circle is een geweldige game op de Nintendo Switch 2, zowel als op ieder ander platform. Het is een verhaal dat me wist te grijpen en me vast heeft gehouden. De docked versie is ook echt impressive, al laat de handheld versie nog wel wat te wensen. Maar, een groot voordeel dat ik nog niet benoemd heb: de volledige base game staat op de cartridge. Dit geldt niet voor de DLC overigens. Hoe dan ook, dit is wellicht niet de definitieve versie om Indy in volle glorie mee te maken, maar het is zeer zeker geen slechte port.

Dus, ben je op zoek naar een actie-avonturen game met een welbekende en heel tof hoofdpersonage, fenomenale voice-acting, geweldige exploratie en puzzels met weinig op- of aanmerkingen? Én, is de Switch 2 jouw main platform? Dan mag je deze zeer zeker niet overslaan!