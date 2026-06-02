Marvel’s Wolverine opent State of Play met gameplay

Het wachten is voorbij. Tijdens Sony’s PlayStation State of Play van vannacht heeft Insomniac Games eindelijk een uitgebreide gameplay reveal van Marvel’s Wolverine getoond. De trailer opende het hele evenement en gaf ons de meest in-depth blik op de game tot nu toe. En eerlijk gezegd, wat we te zien kregen was ergbloederig, zoals je dat zou verwachten van Wolverine.



Creative director Marcus Smith debuteerde de nieuwe trailer en gaf daarmee een hele andere kant van de game prijs dan we tot nu toe gewend waren. Waar de eerste gameplay reveal uit september 2025 vooral een sfeerstuk was met snippets van combat, kregen we ditmaal een complete sequence te zien die ergens in de campaign valt. En meer belangrijk, we hebben nu eindelijk een idee van wat voor game Marvel’s Wolverine gaat worden.

Wat Marvel’s Wolverine ons liet zien

De trailer opende met Logan die op het spoor zit van een groep mutantkinderen die ontvoerd zijn door de Reavers, een cybernetisch versterkte huurlingenfactie. Wie de Marvel-comics een beetje volgt, weet dat de Reavers een terugkerende vijand van Wolverine zijn, en dat ze hier de hoofdantagonisten lijken te worden, past perfect bij het personage. Op een gegeven moment zien we Logan op een motor stappen, springen tussen rijdende vrachtwagens en zich vervolgens door een complete groep huurlingen heen snijden. Klassiek Wolverine, maar dan in een Insomniac-jasje.

Het mooiste moment van de trailer kwam echter toen Jean Grey haar opwachting maakte. Logan en Jean teamen vervolgens samen om een ploeg Trask mercenaries uit te schakelen die de gevangen mutants vervoeren. Dit is een grote verrassing, want tot nu toe wisten we alleen dat Mystique en Omega Red als bekende karakters zouden opduiken. Jean Grey was niet in de eerdere trailer te zien, en haar toevoeging hint op een veel breder verhaal dan we aanvankelijk dachten.

De combat in Marvel’s Wolverine is brutaal

Voor wie hoopte op de meer family-friendly Insomniac toon van de Spider-Man games, dat hoeft hier echt niet. De gameplay was visceraal, bloederig en op momenten zelfs ronduit gory. Wolverine snijdt zich letterlijk door alles heen, en de healing factor wordt heel duidelijk geintegreerd in de gameplay. In een van de mooiste shots van de trailer zien we een enorme antagonist met een vol robotisch lichaam, en die geeft Logan voor het eerst echt tegenstand. Tijdens dat gevecht zien we de healing factor in actie, met wonden die zichtbaar dichttrekken terwijl Logan blijft doorslaan.

De vergelijking die ik in verschillende internationale reviews al voorbij zag komen, is dat Marvel’s Wolverine zich positioneert als een soort kruising tussen God of War en Uncharted. En na het zien van deze trailer kan ik dat wel volgen. Je hebt de intense, zware combat van Kratos zijn avonturen gecombineerd met de meer cinematische set-pieces die Naughty Dog beroemd hebben gemaakt. Dat klinkt als een combinatie die alleen Insomniac met hun ervaring op de Spider-Man games kan neerzetten.

Marvel’s Wolverine houdt zijn PS5 exclusiviteit

Een belangrijk detail dat tijdens de State of Play bevestigd werd, is dat Marvel’s Wolverine een echte PS5 exclusive blijft. Sony heeft eerder al laten doorschemeren dat hun singleplayer first-party games niet meer naar de PC komen, en met de gameplay reveal werd dat opnieuw onderstreept. Voor de tientallen miljoenen PS5 bezitters is dat natuurlijk goed nieuws, voor de PC gamers onder ons betekent het dat we deze game waarschijnlijk nooit op Steam gaan zien.

Wat vond jij van de Marvel’s Wolverine gameplay tijdens de State of Play? Ga je hem op dag een spelen, of wacht je eerst de reviews af? Marvel’s Wolverine verschijnt op 15 september 2026 exclusief voor PS5, met pre-orders die direct na de show zijn geopend. Laat het ons weten in de reacties hieronder!