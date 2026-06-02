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State of play: Bancho the chef aangekondigd

Nieuws 17 Nicholas North 2 juni 2026

Bancho the chef

In de State of play werd een Dave the diver prequel met de titel Bancho the chef aangekondigd.

De game lijkt het verhaal van de bekende chef uit de Dave the Diver game te volgen op zijn weg naar culinary mastery. Bnacho is de chef van het sush restauranti waar hij in samenwerking met Dave steeds weer magische nieuwe gerechten op tafel tovert. De game lijkt zich dan ook te focussen op het culinaire gedeelte. Waar Dave Bancho normaal voorziet van de vis die jij als speler zult moeten vangen lijkt deze game dat deel weg te laten. Er is verder nog weinig bekend over de gameplay.

Bancho release date?

Vooralsnog is er niets bekend over een release date voor de Dave the diver prequel. Er is echter wel al de mogelijkheid de game te wishlisten. Dave the diver kreeg onlangs nog een physical anniversary edition.

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Nicholas North

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