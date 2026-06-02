Tomb Raider: Legacy of Atlantis komt uit op 12 februari 2027. De releasedatum en enkele informatie lekte iets voor de State of Play van 2 juni 2026 al uit, maar dat heeft de pret uiteraard niet mogen drukken.

Beleef het ultieme avontuur met Tomb Raider: Legacy of Atlantis, een indrukwekkende herinterpretatie van de genrebepalende klassieker uit 1996. Het is een remake van de allereerste game uit de vorige eeuw, maar dan in een volledig nieuwe stijl. Het is een van de twee nieuwe Tomb Raider-titels die in de aankomende periode gaat verschijnen.

Van de dichtbegroeide jungles van Peru en de eeuwenoude ruïnes van Griekenland tot de uitgestrekte woestijnen van Egypte en een mysterieus eiland in de Middellandse Zee, gehuld in mythen en legendes. Doorkruis verraderlijke landschappen, los dodelijke mechanismen op en neem het op tegen gevaarlijke roofdieren terwijl je jaagt op de verspreide onderdelen van de Scion, een artefact met onvoorstelbare krachten.

De game blijft redelijk trouw aan het originele concept, maar biedt meer dan genoeg verrassingen en verbeteringen. De game is volledig ontwikkeld in Unreal Engine 5.