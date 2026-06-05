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Resident Evil Veronica aangekondigd voor 2027

Nieuws 20 Jordy Gerritse 5 juni 2026

Resident Evil Veronica

Capcom kondigt een remake van Resident Evil Code Veronica aan tijdens Summer Game Fest 2026. Resident Evil Veronica komt in 2027 naar de PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Summer Game Fest opent met niets minder dan een gloednieuwe Resident Evil-game. We beginnen de scène in Frankrijk, waarin de protagonist bij een oud vrouwtje aanklopt. Zodra de deur opengaat, kan het eigenlijk niet meer missen. Alles aan de grafische stijl schreeuwt “RE Engine”. En het duurde ook niet al te lang voordat duidelijk werd dat Claire Redfield de hoofdrol speelt in dit nieuwe horroravontuur.

Terwijl we geduldig wachten op Resident Evil Veronica, kun je nu al aan de slag met Resident Evil Requiem. Het negende genummerde deel binnen de franchise. Grace en Leon kruipen daar in de hoofdrol. Benieuwd wat we daarvan vonden? Check hier onze review!

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Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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