DeadRoot onthuld tijdens Future Games Show 2026

Nieuws 8 Malvin Schuivens 6 juni 2026
In DeadRoot speel jij een wel hele agressieve slak. Deze 3D Metroidvania ziet er oprecht wel echt grappig uit. Het is een game die draait om timing, positionering en het vechten tegen vijanden die een stuk groter dan jou zijn. Check de reveal trailer hier beneden!
DeadRoot wordt gemaakt én uitgebracht door Finish Line Games. Deze studio kennen we van Skully en Maize! We zien vijanden zoals vliegen, ratten en ander ongedierte dat klaar staat om jouw shell te breken. De vraag is: Laat jij dit zomaar toe?
”DeadRoot is a barbaric medieval action-adventure set in a bug-sized world of underground dungeons and towering ruins. Splatter bug guts and slay colossal bosses as Kitt, a lone snail warrior, who must draw his sword against overwhelming odds.”
De Future Games Show heeft veel leuke aankondigingen. Zo krijgt Mistfall Hunter nu een releasedatum!
Tagged as:
deadroot finish line games future games show 2026 reveal Steam
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment