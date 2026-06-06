AION 2 komt september 2026 uit

Betreed de wereld van Artrea in AION 2, de MMO vanuit NCSoft krijgt eindelijk een release window: september 2026. Evenals een nieuwe trailer waar we mounts en flying zien!

AION was een immens populaire MMO, vooral in Azië, maar ook in het Westen. Deze MMO stond bekend om toffe character models, over de top combat en een fantastische art direction. Dit tweede deel vanuit uitgever NCSoft werd ons al een tijdje terug getoond tijdens een gesloten sessie op Gamescom 2025. Maar, nu mogen we eindelijk zeggen dat de game september dit jaar gaat verschijnen!

Naast AION 2, komt ook Guild Wars 3 eindelijk!