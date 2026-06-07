Persona 6 aangekondigd als title reveal

Nieuws 4 Malvin Schuivens 7 juni 2026
Na de aankondiging dat Persona 4: Revival uit gaat komen in februari volgend jaar, kondigt Xbox ook de title reveal voor Persona 6 aan.
Aan de sfeer van de trailer lijkt het erop dat we weer terug gaan naar de roots op gebied van setting. Het lijkt allemaal wat donkerder dan Persona 5, iets waar velen blij van zullen worden. Daarnaast weten we allemaal dat iedere Persona zo z’n eigen kleur heeft. Waar Persona 5 rood is, Persona 3 blauw, Persona 4 geel, zal dit deel in het teken van de kleur groen staan. Je kan dus verwachten dat alle grafische styling deze kleur zal uitstralen. Maar, we weten allemaal dat ATLUS koning is in styling!
Eerder werden er ook al character designs gelekt. Er is nooit bevestigt dat deze leaks echt zijn, maar fans zijn ervan overtuigd. Check de logo onthulling hier beneden!
”Ontketen je Persona. Smeed onbreekbare banden. Laat de kracht van Persona ontwaken, een manifestatie van je diepste zelf, en ontdek anderen die deze buitengewone vaardigheid ook hebben. Elke relatie die je voedt, maakt je sterker. Elke band die je smeedt wordt een wapen tegen de duisternis die binnenin schuilt.”
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Atlus Persona 6 Showcase Xbox
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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