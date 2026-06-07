Fable krijgt 23 februari 2027 releasedatum

Playground Games, die we kennen van Forza Horizon, is ook druk bezig met Fable. Die game krijgt nu eindelijk een releasedatum, begin volgens jaar!

We betreden Albion opnieuw, maar dit keer in next-gen graphical goodness. Fable gaat een stuk donkerder qua setting, als we de nieuwe trailer mogen geloven. Maar, het allerbelangrijkste, is dat de game een releasedatum krijgt: 23 februari 2027. Dat de game in februari zou komen, dat was al bekend na een delay.

De nieuwe Fable legt sterk de nadruk op keuzevrijheid en de gevolgen van je acties. Spelers verkennen een open wereld vol interactieve personages die reageren op reputatie en eerdere beslissingen. Het vechtsysteem combineert swordfights en magic in een hopelijk vloeiende speelstijl, waardoor verschillende aanpakken mogelijk zijn. Daarnaast spelen exploration, customization en dynamische interacties met de wereld een belangrijke rol. De game behoudt de humor en sprookjesachtige sfeer van de originele serie, maar voegt modernere RPG-elementen en een diepgaander reputatiesysteem toe.

Playground liet eerder al meer zien over de gameplay, maar check ook de story en release date trailer hier!