Orbitals is tijdens de Nintendo Direct van 9 juni 2026 langsgekomen met nieuwe gameplay, maar ook een releasedatum. Orbitals komt uit op 3 september 2026.

Orbitals komt exclusief naar de Nintendo Switch 2. Het is een game die je alleen in co-op kunt spelen. Het goede nieuws is dat je maar een keer de game per paar hoeft te kopen. Via Game Share kun je zowel lokaal als online aan de slag met de game.

De game werd eind 2025 exclusief voor Nintendo Switch 2 aangekondigd. Het volgt dezelfde trend als bekende co-opgames: It Takes Two en Split Fiction. Met wie ga je deze game spelen?