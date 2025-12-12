Co-op avontuur Orbitals aangekondigd voor 2026

Een gloednieuw co-op avontuur, exclusief voor de Nintendo Switch 2 verschijnt in 2026 in dezelfde geest als Split Fiction en It Takes Two. De game komt in een volledige retro-animestijl, herkenbaar van anime uit de jaren 80 en 90.

Orbitals is een intergalactisch co-op avontuur voor twee spelers op de Nintendo Switch 2 en verschijnt in 2026. De game wordt gemaakt door Shapefarm en uitgegeven door Kepler Interactive, bekend van Clair Obscur: Expedition 33 en nog veel andere games.

In Orbitals nemen de spelers de rol aan van Maki en Omura, twee onafscheidbare ontdekkers met meer doorzettingsvermogen dan ervaring in het werkveld. Ze moeten hun eigen ruimtestation zien te verdedigen tegen een supernatuurlijke kosmische storm, waarbij ze gebruik moeten maken van allerlei gereedschap en ze elkaars hulp erg hard nodig hebben.

De game komt exclusief naar de Nintendo Switch en deze is speelbaar in lokale co-op, maar ook via online multiplayer. Orbital ondersteunt GameShare, waarmee je ook lokaal de game kunt spelen in co-op met twee apparaten, waarbij je maar één kopie van de game nodig hebt om samen te spelen.

Meer details worden binnenkort gedeeld. Orbitals komt in 2026 uit.