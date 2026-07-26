Terug naar 2011 | LA Noire

Nu de website alweer vijftien jaar bestaat, blikken we elke maand terug op games die in 2011 zijn uitgekomen. Het is deze keer aan mij om jullie mee te nemen in een pareltje uit het verleden en dat mocht ik doen met een game die ik nog niet eerder had gespeeld! Rockstaar haar eigen LA Noire.

Het is bijna te mooi natuurlijk om deze game van Rockstar te pakken nu, zo met de release van Grand Theft Auto VI. Kreeg ik de kans om LA Noire te spelen. Deze game had ik nog niet eerder gedaan en dat was dus de uitgelezen mogelijkheid om eens de detective coat op te pakken en te zien of de game nog standhoudt in 2026.

LA Noire

Met Rockstar weet je eigenlijk altijd wel dat je kwaliteit in handen hebt. Grand Theft Auto, Red Dead Redemption. Maar een game waar je toch iets minder over hoort in deze gesprekken is LA Noire. Ergens is dit ook wel terecht, omdat Rockstar de game alleen heeft gepubliceerd. Het spel is namelijk gemaakt door Team Bondi. En toch, wanneer je de game speelt, merk je wel waarom Rockstar de game heeft uitgebracht. Het heeft diezelfde cinematic vibe die Rockstar Games van zichzelf heeft en soms een beetje dat over-de-top-gehalte.

Verhaal

In LA Noire speel je Cole Phelps een vrij eenvoudige politieagent die terug is gekomen van de Tweede Wereldoorlog. Dat is ook een thema van deze game, want hoe meer mysteries je oplost, hoe meer je komt te ontdekken over Cole Phelps en hoe de zaken ook met zijn verleden te maken hebben.

Audiovisuele cues

In het spel is slim gebruikgemaakt van audiovisuele cues. Je wordt vaak in een omgeving gedropt waar de zaak begint en dan moet je rondlopen. Wanneer je dan in de buurt komt van een point of interest, maakt de game een speciaal geluidje en kun je beter op het kruisje drukken en zien wat er aan de hand is.

Hoe meer van deze aanknopingspunten je vindt, hoe makkelijker de case je afgaat. Het mooie aan dit spel is dat je bijna altijd gewoon door kunt; er zijn maar heel weinig momenten dat je het zo kan verpesten dat je ook echt game over gaat. Maar het spel zou je niet afstraffen als je niet een paar aanknopingspunten hebt kunnen vinden.

Gameplayloop

LA Noire kwam oorspronkelijk uit op de PlayStation 3 en ik denk dat dit het beste te zien is aan de gameplayloop. Voor zijn tijd is het zeker een compliment waard wat ze in de game hebben kunnen proppen, maar het is wel veel hetzelfde. Je vindt de clues en vervolgens ga je of naar een andere locatie of kom je in een car chase of een verdachte gaat er op de voet vandoor. Er zijn 21 cases in het spel en dan nog eens 5 met DLC, dus ergens kun je je voorstellen dat deze loop op een gegeven moment in 2026 wel wat veel van hetzelfde gaat aanvoelen. De game moet het dan ook vooral van het verhaal hebben, want hoe meer je te weten komt, hoe meer je toch in deze misdaadgame wordt gezogen.

Geroemd

Wanneer je kijkt op Metacritic heeft LA Noire een score van 89 en dat is helemaal niet zo gek, want de game is ontzettend gepolijst. Er zijn geen bugs en je kunt het gehele spel gewoon van a tot en met z spelen. Het spel is dan niet door Rockstar gemaakt, maar het heeft zeker wel die Rockstar seal of quality.

Waarom de game naar mijn mening ook zo aanslaat, komt ook zeker door het verhaal. De misdaadcases zijn voor mij bijzaak, maar het dieper ingaan op Phelps’ trauma’s na de Tweede Wereldoorlog en niet alleen van Phelps, maar ook van zijn kameraden? Het zuigt je echt mee naar binnen en neemt je mee op avontuur. Ik merkte dat ik vooral wou weten wat nu het verhaal was van Phelps en waar de flashbacks nu naartoe leiden.

Net een film

Het beste compliment dat je aan LA Noir kan meegeven, is dat het oprecht net speelt als een film. Ondergetekende is enorm fan van de verschillende Telltale games waarin de keuzes die je maakt het verhaal bepalen. Nu is dat niet zo uitgebreid in LA Noire, maar je ziet wel degelijk alle sporen van dat soort type game. Ergens dus wel interessant te noemen dat de game nooit op de radar is gekomen voor mij.

LA Noire in 2026

Omdat ik de game van tevoren nooit had gespeeld, begin ik dus in het gaminglandschap van 2026 met een game die al vijftien jaar oud is. Op momenten merk je dat ook wel met de limieten die destijds op de PlayStation 3-systemen waren. De stad is niet enorm levendig en er zijn veel verschillende laadschermen nodig. Toch is de game qua scope nog best wel gewaagd en kan ik zien waarom dit uiteindelijk een publiekslieveling is geworden.

Tot slot

Mocht je nu net als ik de game nooit hebben gespeeld, kun je dus prima de game eens aanzetten. Hij is niet eens superlang; ik denk dat je binnen twintig uur het spel uit kan hebben. Wanneer je dan langs de limieten kijkt van de games in die generatie, zie je gewoon een ontzettend goeie game met een verhaal dat zo in een film had kunnen zitten. Games met een label van Rockstar pushen sowieso vaak het kunnen van de generatie en zelfs al is de game niet door Rockstar gemaakt, zie je ditzelfde terug met LA Noire.