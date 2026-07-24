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Star Wars Zero Company onthuld cast

Nieuws 4 Malvin Schuivens 24 juli 2026

star wars zero company

De casting voor Star Wars Zero Company is de deur uit! Dit werd aangekondigd tijdens San Diego Comic-Con, waar fans een kijkje achter de schermen konden nemen.

Deze aankomende single-player turn-based game brengt XCOM flair in de wereld van de welbekende sterrenoorlog. Star Wars Zero Company brengt de franchise hiermee in nieuw territorium en fans zijn benieuwd.

  • Hawks (Masculine): Jonathan Freeman (Goliath, Children’s Hospital)
  • Hawks (Feminine): Erica Luttrell (Star Wars: SquadronsSteven Universe)
  • Kundri Fathom: Rekha Sharma (Star Trek: Discovery)
  • Trick: Dee Bradley Baker (Star Wars: The Clone WarsStar Wars: The Bad Batch)
  • Anakin Skywalker: Matt Lanter (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars: The Mandalorian)
  • Runa Blask: Vic Michaelis (Dropout)
  • Kabb Uppercut: JB Blanc (Arcane)
  • Jae Mordant: Judy Alice Lee (Marvel Rivals)
  • Cly Kullervo: Alex McKenna (Red Dead Redemption 2)
  • Bennic Halloren: Leo Howard (Kickin’ It)
  • Visser: Dylan Kenin (Mayor of Kingstown)
  • Tel-Rea: Nicole Rainteau (Criminal Minds)
  • Neesh Renark: Jim Pirri (Marvel’s Spider-Man 2)
  • M-3VO / Meevo: D.C. Douglas (Mass Effect 2Star Wars Jedi: Survivor)
  • Typhon: Hunter Smith (Monster Hunter Wilds)

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About the author

Malvin Schuivens

Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.

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