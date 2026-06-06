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Star Wars Zero Company verschijnt op 27 augustus 2026

Nieuws 11 Jordy Gerritse 6 juni 2026

Star Wars Zero Company

Star Wars Zero Company verschijnt op 27 augustus 2026. De game komt uit op PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC. Het is een singleplayer turn-based tactics-game waarin je je eigen elitesquad bestuurt met een rauw en authentiek verhaal.

Elke keuze die je maakt kan het lot van de melkweg veranderen in dit filmische, originele verhaal dat zich afspeelt tijdens de nasleep van de Clone Wars. Pre-orders voor de game zullen vlak na Summer Game Fest beschikbaar komen.

Stel een team samen uit een breed scala aan personagetypes, van schurken en astromechs tot zelfs Jedi. Maak gebruik van een uitgebreid arsenaal aan tactische vaardigheden om je tegenstanders te slim af te zijn en te verslaan. Verbeter de vaardigheden van je squad terwijl je hen op missies inzet. Naarmate ze beter leren samenwerken, ontgrendelen ze nieuwe gevechtssynergieën die het verschil kunnen maken tussen overwinning en nederlaag.

De game wordt ontwikkeld door Bit Reactor en uitgegeven door EA. Vlak na deze Star Wars-release verschijnt nog een game in dit universum. Deze werd ook getoond tijdens Summer Game Fest.

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Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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