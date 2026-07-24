Wolverine toont meer van het verhaal

Nieuws 9 Malvin Schuivens 24 juli 2026
Marvel’s Wolverine wordt de nieuwste titel van Insomniac Games. De spirituele opvolger van de Spider-Man titels zet jou in de schoenen van Wolverine. De nieuwste trailer laat meer zien over het verhaal.
Zo zien we personages als Jean Grey, Omega Red, Bolivar Trask en Deathstrike. Insomniac kennende kunnen we nog veel meer franchise personages verwachten. De guy zelf krijgt ook steeds een duidelijker gezicht, wat ook fijn is om te zien! De game verschijnt op 15 september 2026 voor Playstation 5!
”New allies and formidable adversaries emerge in the clash for mutant survival. As Wolverine, unite with Jean Grey to protect those most vulnerable. Fight alongside Team X to confront the world’s deadliest villains, including Bolivar Trask, Omega Red, and Deathstrike, and stand against oppressive forces like The Reavers and The Hand.”
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Exclusive Insomniac Games MArvel Playstation 5 Wolverine
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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