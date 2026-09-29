Review | SteelSeries Rival Pro

SteelSeries brengt met de nieuwe Sensei Pro en Rival Pro twee van zijn bekendste muizenreeksen terug, dit keer met een flink aantal interessante features. Ik testte de Rival Pro door vier compleet verschillende games, is de comeback het waard om je huidige muis in de kast te gooien?

SteelSeries viert dit jaar zijn 25e verjaardag, en in plaats van gewoon een jubileumkleurtje op een bestaande muis te plakken, pakken ze uit met een compleet nieuwe generatie van twee van hun bekendste reeksen: de Sensei Pro en de Rival Pro. Beide namen hebben een flinke geschiedenis: de Sensei dateert uit 2011, de Rival uit 2013, en allebei golden destijds als favorieten onder competitieve spelers dankzij hun vorm en consistentie.

Met de nieuwe Pro Series brengt SteelSeries die twee iconische vormen terug uit de early 2010’s, en binnenkort allebei ook verkrijgbaar in een kleinere Mini-uitvoering. Ik testte de Rival Pro, een muis die mij direct aansprak als competitive gamer die met palm grip speelt.

Een revival, maar dan anders

De unboxing experience is niet veel speciaal, maar dat hoeft ook niet. Wat in de doos zit is namelijk veel interessanter. Bij het openmaken van het leuke pakketje krijgen we niet alleen een muis, maar dit keer ook een.. bay-station? Dat lees je goed, de Rival Pro én Sensei Pro zijn dit keer volledig wireless en opnieuw opgebouwd. Het enige dat is gebleven zijn hun unieke vorm.

SteelSeries heeft namelijk met deze revival gekozen voor hun bekende Infinite Power-systeem die je misschien al kent van de high end SteelSeries headsets, zoals de Arctis Nova Pro Omni. Het idee is exact hetzelfde, alleen in een nieuwe versie. Zo zit er een vervangbare batterij in de muis die vrijwel niets weegt, én heb je tegelijkertijd de andere batterij (die je tevens er gewoon netjes bij krijgt) aan het opladen in de baystation. Het laatste wat je wilt is dat je tijdens het gamen zonder power komt te zitten, toch?

Desondanks het Infinite Power systeem weegt de Rival Pro slechts 53 gram en maakt dit een van de lichtste muizen die ik ooit heb gebruikt. De muis oogt “normaal”, maar zodra je hem oppakt voel je meteen hoe licht hij is, en dat zonder honeycomb structuur toegepast!

De Rival Pro hanteert een tamelijk grote vorm die duidelijk is gemaakt voor palm grippers: een brede rug voor je handpalm, en genoeg ruimte voor je vingers om over de muis heen te wikkelen. Dit zorgt voor veel grip tijdens snelle bewegingen.

Waar ik minder van gecharmeerd ben, is de keuze voor een matte afwerking, specifiek voor deze muis. Het is een muis die gericht is naar competitive gamers, en een ding waar zij goed in zijn.. is zweten; letterlijk en figuurlijk. De keuze voor een matte afwerking vind ik dan ook een vreemde keuze, niet alleen voelt deze persoonlijk net iets te glad aan, en zal op termijn ook sneller ‘vies’ gaan ogen zodra zweet erop inwerkt. SteelSeries geeft echter wel een velletje grip tape bij de muis, en die heb ik dan ook meteen toegepast. Dit doe ik normaal nooit bij mijn muizen, maar bij deze moest ik het doen, ook vanwege hygienische redenen. Ook het scrollwiel is open aan de zijkanten, waardoor er potentieel stof en haren in terecht kunnen komen: geen dealbreaker, maar wel iets om in de gaten te houden.

Wat maakt deze Rival Pro?

Het grootste technische verhaal achter deze release is Ultra-Wideband wireless, of UWB. Vrijwel elke draadloze gamingmuis van de afgelopen tien jaar draait op 2.4GHz via een USB Dongle. Inmiddels is die frequentie een drukke snelweg geworden want je headset, toetsenbord, telefoon en tientallen andere apparaten in de buurt vechten allemaal om diezelfde frequentieband. UWB stapt daar bewust van weg en opereert op andere frequentieband (voor de nerds: 6.4-9.056GHz), wat zo’n twintig keer meer bandbreedte biedt. Het resultaat is een verbinding die vrijwel immuun is voor ruis, zelfs in een ruimte volgepropt met draadloze apparaten.

SteelSeries maakt verder ook een punt van dat de revival van de Rival Pro én Sensei Po ditmaal ‘echte’ 8K polling is, in tegenstelling tot concurrenten die dat cijfer beweren. Een polling rate van 8000Hz betekent dat de muis tot 8000 keer per seconde zijn positie doorgeeft aan je pc, tot acht keer vaker dan een standaard muis van 1000Hz. In andere woorden betekent dit: vloeiendere cursorbewegingen, snellere reactietijden en minder inputvertraging. Iets waar de competitive gamer alleen maar baat bij heeft.

In plaats van één ingebouwde accu die je ’s nachts moet opladen, werkt de Rival Pro met twee verwisselbare batterijen. Terwijl de ene de muis van stroom voorziet, laadt de andere op in het bijgeleverde basisstation, en zodra de eerste leegraakt, wissel je ‘m binnen een paar seconden om zonder ook maar één moment offline te gaan. Klinkt het al bekend? SteelSeries heeft namelijk hun iconische Infinite Power-systeem toegepast in deze muis. Het wisselen van de batterijen verloopt ontzettend vloeiend met een simpele draaibeweging, zo kun je het zelfs met één hand doen.

Qua batterijduur doen de verwisselbare accu’s het ontzettend goed. Één batterij is goed voor 16 uur, samen goed voor 32 uur bij volledige 8K-polling. Heb je geen 8K polling nodig, dan haal je maar liefst 60 uur per batterij bij 1K pollingrate. In de praktijk houdt de batterijduur ook echt stand en ben ik positief verbaasd.

Mijn ervaring in verschillende games

In plaats van de Rival Pro in maar één genre te testen, heb ik ‘m door vier compleet verschillende games gehaald: Genshin Impact, Battlefield 6, RuneScape: Dragonwilds en Counter-Strike 2.

In Counter-Strike 2 én Battlefield 6 was het verschil het duidelijkst voelbaar bij het schieten, voornamelijk bij situaties waarin je snel moet handelen. Bewegingen die ik normaal maak voelden dit keer zo messcherp aan dat ik even en paar potjes nodig had om aan de sensor en zijn hoge pollingrate te wennen. Na een kort half uurtje was ik overtuigd en wilde ik niet meer terug naar mijn oude muis, zo haarscherp is dit ding.

RuneScape: Dragonwilds heb ik ook flink wat uren gespeeld de afgelopen tijd, deze is iets anders dan je menige shooter. Geen competitive game maar een rustige survival- en crafting ervaring. Juist daar bewees het lage gewicht zich het meest: waar een zwaardere muis na een paar uur bouwen en verzamelen toch zijn sporen begint te vertonen in je spieren zoals je pols, merkte ik bij de Rival Pro nauwelijks vermoeidheid. Dat maakt gewicht niet zomaar een lekker klinkend cijfertje op de doos, maar een bewuste keuze die het verschil maakt tussen een prettige avond en een pijnlijke pols.

Verdict

De Rival Pro is niet een jaarlijkse revisie met een net iets ander kleurtje. UWB wireless en écht 8K polling zijn oprechte technische sprongen, het Infinite Power System lost het opladen-dilemma praktisch op, en de vertrouwde ergonomische vorm blijft na twaalf jaar nog altijd een van de prettigste grips voor palm grip-spelers.

Of je nu domineert in Counter-Strike 2, of probeert te overleven in de chaos van Battlefield 6, of juist casual aan het gamen bent: de Rival Pro voelt overal thuis. Voor €199,99 is dit geen impulsaankoop, maar voor wie serieus met zijn muis bezig is, is dit precies het soort sprong die de investering waard maakt.

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SteelSeries Rival Pro is vanaf 29 september te pre-orderen via steelseries.com, en vanaf 13 oktober 2026 breed verkrijgbaar bij verschillende verkooppunten, voor €199,99.