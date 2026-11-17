Na Art of Rally ruilt Funselektor Labs de stopwatch in voor een lier. In over the hill trek je met klassieke 4×4’s uit de jaren zestig tot tachtig de natuur in, zonder finishlijn en zonder haast. Maar is lekker cruisen genoeg om je urenlang aan het stuur te houden?

Funselektor Labs is de studio achter Art of Rally, en die game heb ik zelf ook gespeeld. Ik was dan ook benieuwd wat het team als volgende zou doen. Waar Art of Rally draaide om de gouden jaren van de rallysport, speelt over the hill zich af in de gouden tijd van het offroaden. Je stuurt iconische 4×4’s uit de jaren zestig tot tachtig over uitdagende routes en door mooie landschappen, alleen of samen met vrienden.

Geen finishlijn, wél een lier

Wie een racegame verwacht, komt bedrogen uit. In over the hill draait alles om verkennen. Je trekt de natuur in, ontdekt interessante plekken, helpt vastgelopen voertuigen en pakt willekeurige uitdagingen op de kaart aan. Een vaste finishlijn of een lijstje met doelen is er niet. De loop is eigenlijk heel simpel, want je verkent, vindt een upgrade en gebruikt die om nog verder te komen.

Voor het voltooien van taken en het vrijspelen van nieuwe gebieden verdien je Pebbles, de in-game currency van de game. Ik vond die vrije opzet juist heel fijn. Het is lekker relaxed, er is geen druk en je bepaalt helemaal zelf waar je naartoe rijdt. Dat kan alleen, maar ook online met maximaal drie vrienden. Ik heb het allebei gedaan, en of je nu in je eentje een rustig rondje rijdt of met je vrienden samen een berg op probeert te komen, de game laat je helemaal vrij.

Rijden met geduld

Het rijgevoel is waar over the hill het verschil moet maken. Je wisselt tussen vierwielaandrijving in high en low, je hebt een lier om jezelf uit lastige situaties te trekken en de ondergrond doet er écht toe, want elk type terrein rijdt net even anders. Voor wie niet thuis is in de 4×4-wereld, low gebruik je voor steile hellingen en zwaar terrein omdat je dan meer trekkracht hebt, en high voor de vlakkere stukken. Met de lier haak je een kabel aan een boom of rots en trek je jezelf los als je muurvast zit. Sla je toch om? Dan richt je voertuig zich grotendeels zelf weer op, dus je hoeft niet meteen opnieuw te beginnen.

Daarbovenop komt dynamisch weer. Rijd je in regen of sneeuw, dan worden sommige gebieden een stuk lastiger. Ik vond het rijden leuk, maar soms ook frustrerend. Dat komt vooral door het langzame tempo. Je gaat vaak stapvoets over het terrein, en je auto kan simpelweg niet sneller. Dat hoort een beetje bij het genre, maar het vraagt wel wat geduld.

Sleutelen aan je 4×4

Er zitten meer dan twintig voertuigen in de game, al zijn het geen officieel gelicentieerde 4×4’s. Die kun je flink aanpassen. Denk aan betere vering, grippiger offroad-banden, extra motorvermogen en natuurlijk verf, liveries en andere cosmetische accessoires. Upgrades monteer je wel per voertuig.

Sleutelen is leuk, al merk je dat sommige upgrades een grotere impact hebben dan andere. Het ontgrendelen van nieuwe voertuigen kan daarnaast best een grind zijn, want je moet ze vinden of verdienen via challenges. Ook verborgen upgrades en cosmetica liggen vaak buiten de gebaande paden, dus verkennen loont.

Een plaatje om bij weg te dromen

Net als bij Art of Rally kiest Funselektor Labs ook nu voor een gestileerde look, dit keer wat meer cartoonachtig, en dat pakt prachtig uit. De landschappen zijn mooi, het weer zorgt voor afwisseling en het geheel ademt een heerlijk relaxte sfeer uit. Het is het soort game waarmee je na een lange dag lekker even je hoofd leegmaakt.

Wat kan er beter?

Het langzame tempo dat je direct meemaakt bij de start van je expeditie, is gelijk ook het grootste minpunt van over the hill. Je auto kan niet sneller dan een bepaalde snelheid waardoor sommige stukken vaak voelen als een flinke zit. De wereld is ook leeg op veel plekken, of je moet te grote stukken rijden voordat je weer iets tegenkomt.

Daarnaast kan het ontgrendelen van voertuigen een grind zijn. Wil je die ene 4×4, dan moet je hem eerst vinden of verdienen via challenges – Wil je hem erna ook nog beter maken, dan kun je van voorafaan beginnen met credits sparen, en dat kost allemaal tijd.

Verdict

over the hill is een heerlijk relaxte off-road game van de makers van Art of Rally. De vrije opzet zonder vaste doelen werkt goed, de stijl is prachtig en sleutelen aan je 4×4 is leuk. En wil je niet alleen de natuur in, dan neem je gewoon tot drie vrienden mee.

Jammer genoeg is het tempo té langzaam, voelt de wereld af en toe leeg aan en kan het vrijspelen van voertuigen en het sparen voor upgrades een grind worden. Zoek je snelheid en spanning, dan is dit niet jouw game. Wil je juist even helemaal tot rust komen met een 4×4, een lier en wat instrumentale country muziek? Dan zit je bij over the hill goed.

–

over the hill is sinds 14 oktober 2026 te verkrijgen voor pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. Op pc koop je de game voor €24,99 via Steam.