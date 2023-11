Review: EA SPORTS WRC

Ongeveer 2 maanden geleden werd EA SPORTS WRC plotseling aangekondigd via Social Media. Achter de schermen heeft EA samen met Codemasters gewerkt aan een nieuwe Rally titel. Kan deze de beroemde DiRT Rally series fatsoenlijk opvolgen?

Het is alweer een dikke 4 jaar geleden dat Dirt Rally 2.0 uit is gekomen door Codemasters. Ondertussen is het bedrijf opgekocht door mega concern Electronic Arts en heeft al een paar games ontwikkeld onder de nieuwe samen werking, voornamelijk de F1 games. Toch staat Codemasters al decennia bekend om hun rally games zoals de Colin McRae Rally games op de Playstation 1. Recenter zelfs de DiRT series die uiteindelijk is geëvolueerd naar DiRT Rally.

Waar Codemasters met de vorige Rally game zijn opgehouden, moet EA SPORTS WRC de draad oppakken en het nalatenschap goed doen. Ondertussen heeft de rally wereld een shift gemaakt naar nieuwe technologie qua auto’s en zijn er een aantal klasses veranderd.

Toegankelijk voor iedereen maar moeilijk te masteren.

Zodra je in een van de vele auto’s springt in EA SPORTS WRC, word je vrijwel doodgegooid aan nieuwe signalen die je bij de meeste racegames niet tegenkomt of voelt. De bestuurbaarheid van de auto ligt goed en is heel erg responsief. Of je nu met controller of stuur én pedalen combo speelt, het spel geeft je een goede feedback met betrekking tot het gedrag van de auto.

Vergeleken met DiRT Rally 2.0 is EA SPORTS WRC bijna hetzelfde, maar eigenlijk net één half stapje terug qua moeilijkheidsgraad. Het detail in het wegdek en besturing van de auto is er nog steeds, alleen is het iets vergeeflijker dan de vorige game die deze doet opvolgen. Wat mij wel opviel was dat het wegdek soms net te weinig detail geeft. Bijvoorbeeld standaard asfalt voelt tamelijk levenloos en voel je niet 100% wat de auto doet en wordt het soms gokken op hogesnelheden.

Ben je niet bekend met rallysport in het algemeen of wil jij je skills verbeteren dan kun je terecht bij de Rally School. Dit is een traject met een aantal oefeningen die je in de meeste rally stages wel tegenkomt. Van het leren van de pace notes tot handrem bochtjes masteren, vrijwel alles wordt gecovered. Deze functionaliteit liet mij heel erg denken aan de driving school van de Gran Turismo series, makkelijk om te halen maar moeilijk om te masteren.

Veel potentie maar toch incompleet

Tijdens onze preview mogelijkheid van deze game waren er een aantal bugs. Vrij normaal voor een game die destijds nog niet op zijn final build zat. De bugs waren bijvoorbeeld auto’s die verdwenen tijdens een podiumceremonie of een glitchende auto na een crash. Tijdens mijn sessies scheurende op verschillende stages waarbij uiteraard een aantal flinke crashes bij horen, merkte ik de aanwezigheid van een aantal bugs nog steeds. Zo werd ik geforceerd om mijn auto te resetten omdat deze gefuseerd was met een vangrail, ook lantarenpalen waren niet veilig.

Doordat je je auto reset, krijg je een tijdstraf. Dit was in de vorige rally games ook al aanwezig, niets nieuws dus. Echter het feit dat je vrijwel geforceerd wordt om de reset knop te gebruiken en daardoor een straf te krijgen, is echter niet leuk. Stages heb ik dan uiteindelijk helemaal opnieuw moeten doen wat soms tot frustratie kan leiden.

Over het algemeen voelt de game heel goed maar toch enigszins incompleet. Mogelijk komt dit doordat een flink aantal iconische auto’s vergrendeld zitten als DLC maar voornamelijk doordat de wereld leeg aanvoelt. Bergen in de verte zijn bijvoorbeeld goed zichtbaar maar heel kaal doordat je vrijwel door de bomen heen kunt kijken. Ook langs het circuit zie je her en der wel toeschouwers staan maar de ambience eromheen is nogal leeg.

Qua audio is er niet heel veel te klagen, de iconische auto’s klinken goed maar niet een volledige representatie van hun echte geluid. De nieuwe auto’s die een hybride systeem bevatten klinken tamelijk hetzelfde en zit niet heel veel pit achter zoals bijvoorbeeld de Subaru Impreza 22B STI.

Gameplay is strak met ruimte voor verbetering

Richtend op de gameplay, voelt het spel stevig aan. Zeker een goede grond voor potentiëel opvolgers die dezelfde naam van deze serie dragen. De auto’s hebben goede feedback, makkelijk toegankelijk voor nieuwelingen + controller spelers én detail van DiRT Rally 2.0 is nog grotendeels aanwezig.

Wel zit er nog ruimte voor verbetering in EA SPORTS WRC voornamelijk in het grafische aspect maar ook in simpele items zoals de menu’s maar ook hier en daar wat gameplay punten. Het menu is in één oogopslag prima te doen, wil je echter een snelle race of time trial starten dan moet je eerst een hele rally aanmaken. Helaas is dit geen gordeltje aan en rijden maar. Ook is het menu in de campaign modus heel omslachtig. Een scherm vol met balkjes en allerlei opties die je moet voltooien in andere menu’s brengt gewoon heel veel verwarring met zich mee, dit gaf mij veel stress voordat ik überhaupt achter het stuur kroop.

Qua gameplay, voelt de game gewoon incompleet. Het grafische aspect is prima maar afstanden in de game kunnen nogal een frons laten verschijnen op je gezicht. Het spel speelt verder prima alhoewel er af en toe wat frameskips tussen zitten. Ook is de occasional bug niet te missen maar dat zou nog eruit te patchen zijn lijkt mij.

Een opvolger van DiRT Rally 2.0 is het zeker, zo voel je direct dat het van dezelfde studio afkomt. Wel is er nog veel potentie te pakken in deze rally sim, maar ziet het voor een nieuwe titel er niet verkeerd uit.